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Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского

Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского - РИА Новости, 16.09.2021

Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского

Суд в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии после соответствующего РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:23

2021-09-16T08:23

2021-09-16T08:23

происшествия

липецк

красноярский край

красноярский краевой суд

россия

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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии после соответствующего вердикта коллегии присяжных, сообщает Красноярский краевой суд.В Красноярском крае это первое уголовное дело, возбужденное по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". В понедельник присяжные оправдали Найбауэра, единодушно посчитав недоказанным его криминальный статус. В четверг в суде прошло заседание по обсуждению последствий вердикта и оглашение приговора."Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ и ранее оправданного вердиктом присяжных. Константин Найбауэр оправдан", - сказали в инстанции.По версии следствия, с 1997 года по настоящее время обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.В прокуратуре региона журналистам сообщили, что ведомство с приговором не согласно, "после его получения он будет обжалован".Впервые в России оправдательный приговор криминальному авторитету был вынесен в июне в Липецке в отношении Тенгиза Гигиберии. Решение было обжаловано прокуратурой, впоследствии Первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20210630/prestupnost-1739261218.html

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происшествия, липецк, красноярский край, красноярский краевой суд, россия