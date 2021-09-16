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Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского
Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского - РИА Новости, 16.09.2021
Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского
Суд в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии после соответствующего РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:23
2021-09-16T08:23
происшествия
липецк
красноярский край
красноярский краевой суд
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии после соответствующего вердикта коллегии присяжных, сообщает Красноярский краевой суд.В Красноярском крае это первое уголовное дело, возбужденное по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". В понедельник присяжные оправдали Найбауэра, единодушно посчитав недоказанным его криминальный статус. В четверг в суде прошло заседание по обсуждению последствий вердикта и оглашение приговора."Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ и ранее оправданного вердиктом присяжных. Константин Найбауэр оправдан", - сказали в инстанции.По версии следствия, с 1997 года по настоящее время обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.В прокуратуре региона журналистам сообщили, что ведомство с приговором не согласно, "после его получения он будет обжалован".Впервые в России оправдательный приговор криминальному авторитету был вынесен в июне в Липецке в отношении Тенгиза Гигиберии. Решение было обжаловано прокуратурой, впоследствии Первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20210630/prestupnost-1739261218.html
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происшествия, липецк, красноярский край, красноярский краевой суд, россия
08:23 16.09.2021
 
Суд в Красноярске оправдал криминального авторитета Костю Канского

Криминального авторитета Костю Канского оправдали по делу о преступной иерархии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии после соответствующего вердикта коллегии присяжных, сообщает Красноярский краевой суд.
В Красноярском крае это первое уголовное дело, возбужденное по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". В понедельник присяжные оправдали Найбауэра, единодушно посчитав недоказанным его криминальный статус. В четверг в суде прошло заседание по обсуждению последствий вердикта и оглашение приговора.
"Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ и ранее оправданного вердиктом присяжных. Константин Найбауэр оправдан", - сказали в инстанции.
По версии следствия, с 1997 года по настоящее время обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.
В прокуратуре региона журналистам сообщили, что ведомство с приговором не согласно, "после его получения он будет обжалован".
Впервые в России оправдательный приговор криминальному авторитету был вынесен в июне в Липецке в отношении Тенгиза Гигиберии. Решение было обжаловано прокуратурой, впоследствии Первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала
 
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