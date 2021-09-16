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Генконсульство подтвердило смерть российского ребенка в Анталье
Генконсульство подтвердило смерть российского ребенка в Анталье - РИА Новости, 16.09.2021
Генконсульство подтвердило смерть российского ребенка в Анталье
Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего ребенка в местной больнице, его тело привезли на родину, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:02
2021-09-16T15:17
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АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего ребенка в местной больнице, его тело привезли на родину, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.По предварительным данным СК, 9 сентября мальчик, отдыхавший с родителями в Турции, попал в медучреждение с симптомами отравления. В генконсульстве добавили, что ребенок находился в реанимации. Десятого сентября он скончался, не приходя в сознание.Родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Генконсульство подготовило документы для репатриации, 15 сентября тело ребенка доставили в Россию.
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в мире, анталья (провинция), россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
11:02 16.09.2021 (обновлено: 15:17 16.09.2021)
 
Генконсульство подтвердило смерть российского ребенка в Анталье

Генконсульство подтвердило смерть четырехлетнего российского ребенка в Анталье

© Pixabay / HansАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / Hans
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АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего ребенка в местной больнице, его тело привезли на родину, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
По предварительным данным СК, 9 сентября мальчик, отдыхавший с родителями в Турции, попал в медучреждение с симптомами отравления. В генконсульстве добавили, что ребенок находился в реанимации. Десятого сентября он скончался, не приходя в сознание.
Родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"В свидетельстве о смерти, оформленном медучреждением по факту летального исхода, причины смерти указаны", — рассказали в диппредставительстве.
Генконсульство подготовило документы для репатриации, 15 сентября тело ребенка доставили в Россию.
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