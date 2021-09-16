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В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании
В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании
В Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:49
2021-09-16T12:56
в мире
сша
австралия
москва
великобритания
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сначала надо понять все-таки детали этого альянса. Мы, безусловно, внимательно изучаем эту информацию. До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало", - сказал он журналистам.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
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сша
австралия
москва
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в мире, сша, австралия, москва, великобритания
11:49 16.09.2021 (обновлено: 12:56 16.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании

Песков: Москва внимательно изучает информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сначала надо понять все-таки детали этого альянса. Мы, безусловно, внимательно изучаем эту информацию. До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало", - сказал он журналистам.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 12:48
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
 
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