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Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России - РИА Новости, 16.09.2021
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России
Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:47
2021-09-16T17:47
общество
алкоголь
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь",- сказал Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.Он отметил, что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%, уточнил министр."В рамках федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера",- подчеркнул Мурашко.
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общество, алкоголь, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
17:47 16.09.2021
 
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России

Мурашко: в России за 12 лет потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола

© Flickr / Johan LarssonБокал
Бокал - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Flickr / Johan Larsson
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь",- сказал Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Он отметил, что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%, уточнил министр.
"В рамках федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера",- подчеркнул Мурашко.
Олег Салагай - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ОбществоАлкогольВОЗМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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