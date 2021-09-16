https://ria.ru/20210916/alkogol-1750385574.html
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России - РИА Новости, 16.09.2021
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России
Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:47
2021-09-16T17:47
2021-09-16T17:47
общество
алкоголь
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь",- сказал Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.Он отметил, что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%, уточнил министр."В рамках федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера",- подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20210910/alkogol-1749502579.html
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общество, алкоголь, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко заявил о снижении употребления алкоголя в России
Мурашко: в России за 12 лет потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола