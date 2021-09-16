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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750267802.html
Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности
Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности - РИА Новости, 16.09.2021
Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:34
2021-09-16T09:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
одкб
сша
талибан
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.На саммите ОДКБ он отметил, что сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и приходу к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране."Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ", - сказал Путин.Президент РФ принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
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в мире, афганистан, владимир путин, одкб, сша, талибан, россия
09:34 16.09.2021 (обновлено: 09:54 16.09.2021)
 
Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности

Путин призвал ОДКБ к сплоченности по обеспечению безопасности из-за ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.
На саммите ОДКБ он отметил, что сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и приходу к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране.
"Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ", - сказал Путин.
Президент РФ принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанВладимир ПутинОДКБСШАТалибанРоссия
 
 
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