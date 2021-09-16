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Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности

Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности - РИА Новости, 16.09.2021

Путин призвал страны ОДКБ к сплоченности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:34

2021-09-16T09:34

2021-09-16T09:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

одкб

сша

талибан

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости координации усилий и сплоченности стран ОДКБ для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.На саммите ОДКБ он отметил, что сразу после "мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и приходу к власти движения талибов" (движение "Талибан"*) на внеочередном саммите ОДКБ лидеры обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране."Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ", - сказал Путин.Президент РФ принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

сша

россия

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в мире, афганистан, владимир путин, одкб, сша, талибан, россия