https://ria.ru/20210916/advokat-1750388053.html

Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката

Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката - РИА Новости, 16.09.2021

Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката

Дочь задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти Диа, подтвердила в четверг РИА Новости отказ от услуг чешского адвоката Яна РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:00

2021-09-16T18:00

2021-09-16T18:03

александр франчетти

в мире

украина

прага

чехия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038946_66:11:934:499_1920x0_80_0_0_5ba62320ecc03b389c9e222038642000.jpg

ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Дочь задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти Диа, подтвердила в четверг РИА Новости отказ от услуг чешского адвоката Яна Шварца, мотивировав это тем, что ее отцу "не понравилось, как он вел дело"."Папе не понравилось, как он (адвокат Шварц) вел дело", - сказала Диа Франчетти.Она сообщила, что далее вести дело будет другой чешский адвокат, но его фамилию отказалась назвать.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750367137.html

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

украина

прага

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр франчетти, в мире, украина, прага, чехия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия