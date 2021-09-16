https://ria.ru/20210916/advokat-1750388053.html
Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката
Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката - РИА Новости, 16.09.2021
Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката
Дочь задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти Диа, подтвердила в четверг РИА Новости отказ от услуг чешского адвоката Яна РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:00
2021-09-16T18:00
2021-09-16T18:03
александр франчетти
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прага
чехия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Дочь задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти Диа, подтвердила в четверг РИА Новости отказ от услуг чешского адвоката Яна Шварца, мотивировав это тем, что ее отцу "не понравилось, как он вел дело"."Папе не понравилось, как он (адвокат Шварц) вел дело", - сказала Диа Франчетти.Она сообщила, что далее вести дело будет другой чешский адвокат, но его фамилию отказалась назвать.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
https://ria.ru/20210916/franchetti-1750367137.html
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александр франчетти, в мире, украина, прага, чехия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:00 16.09.2021 (обновлено: 18:03 16.09.2021)
Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката
Дочь задержанного в Праге россиянина Франчетти: отцу не понравилось, как адвокат вел дело