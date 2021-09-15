https://ria.ru/20210915/zemletryasenie-1750092602.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 15.09.2021

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел утром в среду в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T00:53

2021-09-15T00:53

2021-09-15T00:53

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

тихий океан

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел утром в среду в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 7.57 местного времени (22.57 мск вторника) в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 80 километров, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители острова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.

https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748837120.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

россия

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, тихий океан, россия