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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 15.09.2021
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел утром в среду в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:53
2021-09-15T00:53
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
тихий океан
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел утром в среду в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 7.57 местного времени (22.57 мск вторника) в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 80 километров, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители острова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748837120.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, тихий океан, россия
00:53 15.09.2021
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел утром в среду в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 7.57 местного времени (22.57 мск вторника) в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 80 километров, следует из сообщения геофизической службы.
В МЧС региона сообщили, что жители острова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукТихий океанРоссия
 
 
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