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Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана
Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана - РИА Новости, 15.09.2021
Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана
О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:52
2021-09-15T17:52
в мире
чехия
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной госпитализацией Земана в Праге.О том, что президент госпитализирован в ЦВГ, проинформировала журналистов во вторник пресс-секретарь лечебного учреждения Итка Зинке.Как сообщило в среду сетевое издание Deník N, очередное плановое обследование было проведено у Земана на минувшей неделе.Главные проблемы со здоровьем у Земана, по его собственным словам, связаны с невропатией ног. В связи с этим он с апреля этого года передвигается в инвалидной коляске.
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Кадры госпитализации президента Чехии Земана
Коллеги, видео не очищено - риски по правам (!)
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в мире, чехия, милош земан, андрей бабиш, видео
Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана
ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной госпитализацией Земана в Праге.
2021-09-15T17:52
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17:52 15.09.2021
 
Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана

Премьер Чехии: нет причин для опасений за здоровье Земана, он не в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной госпитализацией Земана в Праге.
О том, что президент госпитализирован в ЦВГ, проинформировала журналистов во вторник пресс-секретарь лечебного учреждения Итка Зинке.
"Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что нет причин для каких-либо опасений. Он (Земан) никогда не был в тяжелом состоянии. Он поступил в больницу после консультации с врачами. Не надо спекулировать о каких-то проблемах у господина президента", - сказал журналистам Бабиш.
Как сообщило в среду сетевое издание Deník N, очередное плановое обследование было проведено у Земана на минувшей неделе.
Главные проблемы со здоровьем у Земана, по его собственным словам, связаны с невропатией ног. В связи с этим он с апреля этого года передвигается в инвалидной коляске.
 
В миреЧехияМилош ЗеманАндрей Бабиш
 
 
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