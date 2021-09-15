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Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана

Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана - РИА Новости, 15.09.2021

Премьер Чехии рассказал о состоянии Земана

О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:52

2021-09-15T17:52

2021-09-15T17:52

в мире

чехия

милош земан

андрей бабиш

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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. О здоровье президента Чехии Милоша Земана беспокоиться не надо, он никогда не был в тяжелом состоянии, заявил в среду премьер Андрей Бабиш в связи с экстренной госпитализацией Земана в Праге.О том, что президент госпитализирован в ЦВГ, проинформировала журналистов во вторник пресс-секретарь лечебного учреждения Итка Зинке.Как сообщило в среду сетевое издание Deník N, очередное плановое обследование было проведено у Земана на минувшей неделе.Главные проблемы со здоровьем у Земана, по его собственным словам, связаны с невропатией ног. В связи с этим он с апреля этого года передвигается в инвалидной коляске.

чехия

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2021

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Кадры госпитализации президента Чехии Земана Коллеги, видео не очищено - риски по правам (!) 2021-09-15T17:52 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, милош земан, андрей бабиш, видео