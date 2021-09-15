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Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню

Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню - РИА Новости, 15.09.2021

Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:57

2021-09-15T11:57

2021-09-15T11:57

образование - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу.Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда.По ее словам, именно поэтому "наши предшественники не рекомендовали их для детского питания" и "мы этим рекомендациям следуем"."С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20210908/pitanie-1749208427.html

санкт-петербург

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образование - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова