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Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню
Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню - РИА Новости, 15.09.2021
Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню
Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:57
2021-09-15T11:57
образование - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу.Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда.По ее словам, именно поэтому "наши предшественники не рекомендовали их для детского питания" и "мы этим рекомендациям следуем"."С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье", - добавила глава ведомства.
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образование - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
11:57 15.09.2021
 
Попова объяснила причины запрета макарон по-флотски в школьном меню

Попова: ряд продуктов запретили в школьном питании из-за быстрого развития патогенов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще раз пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда.
"Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них", - рассказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой.
По ее словам, именно поэтому "наши предшественники не рекомендовали их для детского питания" и "мы этим рекомендациям следуем".
"С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье", - добавила глава ведомства.
Яичница - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:06
Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы в школах
 
Образование - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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