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Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину
Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину - РИА Новости, 15.09.2021
Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину
Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T01:00
2021-09-15T09:15
экономика
природный газ
украина
европа
евросоюз
газпром
северный поток
турецкий поток
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Его высказывания приводятся на сайте ведомства.По словам украинского министра, основной риск для энергетической безопасности Европы заключается в российском проекте "Северный поток — 2". Он выразил мнение, что перенаправление потоков голубого топлива якобы спровоцирует дефицит газа в некоторых странах этой части света."Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", — отметил Галущенко.Утверждается, что ГТС Украины сейчас недозагружена, она обладает значительными резервными мощностями в объеме более ста миллиардов кубометров в год.По расчетам министерства, при запуске нового российского газопровода и с учетом уже действующих "Северного потока" и "Турецкого потока" для транзита через Украину останутся незначительные объемы — не более 10-15 миллиардов кубометров в год, притом что последние два трубопровода на сегодняшний день работают на полную мощность."Но Европе не хватает газа, и цена на европейских рынках газа достигла максимума за последние 13 лет", — отмечается в сообщении на сайте Минэнерго.Отдельной темой встречи главы ведомства с госсекретарем стала синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой Евросоюза."Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое даст возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики, а также декарбонизации энергетического сектора", — добавил Галущенко."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html
https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
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экономика, природный газ, украина, европа, евросоюз, газпром, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
01:00 15.09.2021 (обновлено: 09:15 15.09.2021)
 
Киев пригрозил Европе потерей транзита газа через Украину

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Европа может лишиться транзита газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинская ГТС
Украинская ГТС - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Его высказывания приводятся на сайте ведомства.
По словам украинского министра, основной риск для энергетической безопасности Европы заключается в российском проекте "Северный поток — 2". Он выразил мнение, что перенаправление потоков голубого топлива якобы спровоцирует дефицит газа в некоторых странах этой части света.
"Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", — отметил Галущенко.
Утверждается, что ГТС Украины сейчас недозагружена, она обладает значительными резервными мощностями в объеме более ста миллиардов кубометров в год.
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По расчетам министерства, при запуске нового российского газопровода и с учетом уже действующих "Северного потока" и "Турецкого потока" для транзита через Украину останутся незначительные объемы — не более 10-15 миллиардов кубометров в год, притом что последние два трубопровода на сегодняшний день работают на полную мощность.
"Но Европе не хватает газа, и цена на европейских рынках газа достигла максимума за последние 13 лет", — отмечается в сообщении на сайте Минэнерго.
Отдельной темой встречи главы ведомства с госсекретарем стала синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой Евросоюза.
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"Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое даст возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики, а также декарбонизации энергетического сектора", — добавил Галущенко.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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