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Японцы вступились за Загитову после шквала критики
Японцы вступились за Загитову после шквала критики - РИА Новости, 15.09.2021
Японцы вступились за Загитову после шквала критики
Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после обрушившегося на нее шквала критики за фотографию в шубе. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T08:55
2021-09-15T10:16
в мире
спорт
япония
алина загитова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после обрушившегося на нее шквала критики за фотографию в шубе.На днях спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме снимки, на которых она одета в накидку леопардового окраса. Однако далеко не все комментаторы оценили такой образ и осудили россиянку за ношение изделий из натурального меха.Многие японцы отметили, что Загитова не заслуживает критики в свой адрес, тогда как основная вина за использование меха убитых животных лежит на самих производителях.Его поддержал комментатор под ником bebebe, добавив, что эскимосы носят одежду из оленьих шкур, но их за это не осуждают."Это что, такой специальный "накат" на Загитову? Что плохого в ее приобретении? Если вы уж такие защитники животных, то давайте перестанем употреблять в пищу мясо!" — заключил ayase.Другие читатели обратили внимание на то, что в России очень холодные зимы, поэтому ношение меховых изделий там необходимо. Так, пользователь под ником nou напомнил о русской шапке-ушанке как об одном из символов страны.В свою очередь, комментатор под ником aio призвал прекратить навязывать России "чужие ценности и логику".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, спорт, япония, алина загитова
08:55 15.09.2021 (обновлено: 10:16 15.09.2021)
 
Японцы вступились за Загитову после шквала критики

Читатели The Digest вступились за фигуристку Загитову после фото в леопардовой шубе

© Фото : Instagram Алины ЗагитовойАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Instagram Алины Загитовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после обрушившегося на нее шквала критики за фотографию в шубе.
На днях спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме снимки, на которых она одета в накидку леопардового окраса. Однако далеко не все комментаторы оценили такой образ и осудили россиянку за ношение изделий из натурального меха.
Многие японцы отметили, что Загитова не заслуживает критики в свой адрес, тогда как основная вина за использование меха убитых животных лежит на самих производителях.

"Критиковать человека за то, что он купил продающуюся в магазинах вещь? Ну тогда не продавайте ее!" — написал пользователь под ником bla.

Его поддержал комментатор под ником bebebe, добавив, что эскимосы носят одежду из оленьих шкур, но их за это не осуждают.
"Это что, такой специальный "накат" на Загитову? Что плохого в ее приобретении? Если вы уж такие защитники животных, то давайте перестанем употреблять в пищу мясо!" — заключил ayase.
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Другие читатели обратили внимание на то, что в России очень холодные зимы, поэтому ношение меховых изделий там необходимо. Так, пользователь под ником nou напомнил о русской шапке-ушанке как об одном из символов страны.

"Там вообще давняя традиция использовать в одежде меха. Они там действительно нужнее, чем в других регионах мира", — пояснил fbt.

В свою очередь, комментатор под ником aio призвал прекратить навязывать России "чужие ценности и логику".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреСпортЯпонияАлина Загитова
 
 
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