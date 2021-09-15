https://ria.ru/20210915/zagitova-1750104014.html

Японцы вступились за Загитову после шквала критики

Японцы вступились за Загитову после шквала критики - РИА Новости, 15.09.2021

Японцы вступились за Загитову после шквала критики

Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после обрушившегося на нее шквала критики за фотографию в шубе. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:55

2021-09-15T08:55

2021-09-15T10:16

в мире

спорт

япония

алина загитова

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи японского сайта The Digest заступились за российскую фигуристку Алину Загитову после обрушившегося на нее шквала критики за фотографию в шубе.На днях спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме снимки, на которых она одета в накидку леопардового окраса. Однако далеко не все комментаторы оценили такой образ и осудили россиянку за ношение изделий из натурального меха.Многие японцы отметили, что Загитова не заслуживает критики в свой адрес, тогда как основная вина за использование меха убитых животных лежит на самих производителях.Его поддержал комментатор под ником bebebe, добавив, что эскимосы носят одежду из оленьих шкур, но их за это не осуждают."Это что, такой специальный "накат" на Загитову? Что плохого в ее приобретении? Если вы уж такие защитники животных, то давайте перестанем употреблять в пищу мясо!" — заключил ayase.Другие читатели обратили внимание на то, что в России очень холодные зимы, поэтому ношение меховых изделий там необходимо. Так, пользователь под ником nou напомнил о русской шапке-ушанке как об одном из символов страны.В свою очередь, комментатор под ником aio призвал прекратить навязывать России "чужие ценности и логику".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://rsport.ria.ru/20210823/zagitova-1746944702.html

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в мире, спорт, япония, алина загитова