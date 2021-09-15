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Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали
Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали - РИА Новости, 15.09.2021
Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали
Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:44
2021-09-15T11:49
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, сообщается на сайте СК РФ.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали."Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в г. Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома."В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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ногинск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)
11:44 15.09.2021 (обновлено: 11:49 15.09.2021)
 
Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали

СК задержал гендиректора компании, обслуживавшей газовое оборудование в доме в Ногинске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, сообщается на сайте СК РФ.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
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"Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в г. Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома.
"В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : МЧС России

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
 
ПроисшествияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв газа в жилом доме в НогинскеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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