https://ria.ru/20210915/zaderzhanie-1750131694.html

Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали

Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали - РИА Новости, 15.09.2021

Главу компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске, задержали

Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:44

2021-09-15T11:44

2021-09-15T11:49

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Задержан гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва газа доме в Ногинске, сообщается на сайте СК РФ.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали."Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в г. Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СК, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не выявил неисправность газового оборудования, поэтому произошла большая утечка газа в одной квартире. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома."В ближайшее время генеральному директору будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210910/usloviya-1749448406.html

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье)