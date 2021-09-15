https://ria.ru/20210915/yemen-1750241163.html
На юге Йемена объявили ЧП
На юге Йемена объявили ЧП - РИА Новости, 15.09.2021
На юге Йемена объявили ЧП
Глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в провинциях на юге страны на фоне наступления мятежников из шиитского... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:10
2021-09-15T22:10
2021-09-15T22:10
в мире
аден
йемен
мариб (мухафаза)
ансар алла
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ДОХА, 15 сен - РИА Новости. Глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил чрезвычайное положение в провинциях на юге страны на фоне наступления мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного экономического положения, говорится в сообщении в социальной сети Twitter правящего на юге Переходного совета Южного Йемена.Ранее арабские телеканалы передали, что три человека были убиты в Адене и других городах юга Йемена во время ожесточенных столкновений между участниками акций протеста против бедственного экономического положения и отсутствия коммунальных услуг и силами безопасности, которые открыли огонь по протестующим."Объявляем чрезвычайное положение во всех провинциях юга, начиная с этого дня", - отметил он.При этом аз-Зубейди объявил о повышенной боеготовности для вооруженных сил юга, чтобы "быть готовыми к обороне, защищая свою землю, религию и нацию, и использовать всю силу для противостояния угрозе со стороны мятежников-хуситов".Столкновения во время демонстраций на юге проходят на фоне наступления хуситов в богатой полезными ископаемыми провинции Мариб, последней провинции на севере, которую контролирует центральное правительство.
https://ria.ru/20210823/yemen-1746933396.html
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в мире, аден, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла
На юге Йемена объявили ЧП
Власти юга Йемена объявили чрезвычайное положение в южных провинциях