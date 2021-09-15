https://ria.ru/20210915/wildberries-1750240331.html

В Wildberries ответили на жалобы сотрудников на зарплаты

В Wildberries ответили на жалобы сотрудников на зарплаты - РИА Новости, 15.09.2021

В Wildberries ответили на жалобы сотрудников на зарплаты

Российский интернет-ритейлер Wildberries прокомментировал петицию сотрудников изменить оплату труда. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T22:01

2021-09-15T22:01

2021-09-15T22:01

wildberries

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский интернет-ритейлер Wildberries прокомментировал петицию сотрудников изменить оплату труда.Ранее работники опубликовали петицию, в которой сообщается, что в июле в компании ввели новую систему мотивации оплаты труда для менеджеров пунктов самовывоза. С этого момента при расчете заработной платы руководство ориентируется на скорость обработки поступившего для самовывоза товара. Сотрудники заявили, что такие условия "невыполнимы для большинства пунктов самовывоза". Они потребовали пересмотреть систему, а также пересчитать зарплату за август, руководствуясь старой схемой оплаты труда."Этим летом были введены новые KPI, которые учитывают также и количество обработанных заказов. Повышенный доход за август получили около 90 процентов сотрудников точек выдачи. Доход же около 10 процентов оказался меньше, так как их скорость работы оказалась ниже", — заявили в пресс-службе Wildberries в комментарии "Газета.Ru".В компании добавили, что в ближайшее время будет доплата до среднего уровня доходов в рамках "переходного периода"."Газете.Ru" также объяснили, что в компании будут беседовать с сотрудниками на тему новой системы KPI, подсказывая, как увеличить доход в новых условиях.

https://ria.ru/20210224/bakalchuk-1598773846.html

россия

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2021

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wildberries, россия