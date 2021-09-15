https://ria.ru/20210915/vybory-1750155701.html
В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму - РИА Новости, 15.09.2021
В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
ЦИК получил 5354 обращения по выборам в этом году, из них 4813 по выборам в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:49
2021-09-15T13:49
2021-09-15T13:49
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
российский общенародный союз
элла памфилова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЦИК получил 5354 обращения по выборам в этом году, из них 4813 по выборам в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На сей момент к нам поступило 5354 письменных обращений от различных участников избирательного процесса... Большинство из поступивших обращений связаны с проведением кампании по выборам в Госдуму, 4813", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что по выборам регионального уровня поступило 372 обращения, по выборам муниципального уровня - 169.Большая часть обращений касается вопросов выдвижения и регистрации обращений кандидатов на выборах различных уровней, отметила Памфилова."Хотелось бы отметить, что 1600 обращений из этих всех поступило по поводу регистрации списков Партии "Российский общенародный союз", 33% всех обращений, очень активная была группа поддержки, нас пытались убеждать зарегистрировать списки этой партии", - добавила она.Особое внимание, по ее словам, уделяется обращениям, содержащим заявления о принуждении к голосованию."Мы получили 68 обращений по этому поводу, все они отправлены на проверку в правоохранительные органы", - сообщила председатель ЦИК.В ходе подготовки к Единому дню голосования были основания для рассмотрения на Центризбиркомом 10 жалоб, для сравнения, в прошлом году таких было 13, привела данные Памфилова.
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политика, госдума рф, российский общенародный союз, элла памфилова
В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
ЦИК получил 5354 обращения, из них 4813 по выборам в Госдуму
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
ЦИК получил 5354 обращения по выборам в этом году, из них 4813 по выборам в Госдуму
, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"На сей момент к нам поступило 5354 письменных обращений от различных участников избирательного процесса... Большинство из поступивших обращений связаны с проведением кампании по выборам в Госдуму, 4813", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что по выборам регионального уровня поступило 372 обращения, по выборам муниципального уровня - 169.
Большая часть обращений касается вопросов выдвижения и регистрации обращений кандидатов на выборах различных уровней, отметила Памфилова.
"Хотелось бы отметить, что 1600 обращений из этих всех поступило по поводу регистрации списков Партии "Российский общенародный союз
", 33% всех обращений, очень активная была группа поддержки, нас пытались убеждать зарегистрировать списки этой партии", - добавила она.
Особое внимание, по ее словам, уделяется обращениям, содержащим заявления о принуждении к голосованию.
"Мы получили 68 обращений по этому поводу, все они отправлены на проверку в правоохранительные органы", - сообщила председатель ЦИК.
В ходе подготовки к Единому дню голосования были основания для рассмотрения на Центризбиркомом 10 жалоб, для сравнения, в прошлом году таких было 13, привела данные Памфилова.