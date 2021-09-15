https://ria.ru/20210915/vybory-1750155701.html

В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму

В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму - РИА Новости, 15.09.2021

В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму

ЦИК получил 5354 обращения по выборам в этом году, из них 4813 по выборам в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:49

2021-09-15T13:49

2021-09-15T13:49

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

российский общенародный союз

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЦИК получил 5354 обращения по выборам в этом году, из них 4813 по выборам в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На сей момент к нам поступило 5354 письменных обращений от различных участников избирательного процесса... Большинство из поступивших обращений связаны с проведением кампании по выборам в Госдуму, 4813", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что по выборам регионального уровня поступило 372 обращения, по выборам муниципального уровня - 169.Большая часть обращений касается вопросов выдвижения и регистрации обращений кандидатов на выборах различных уровней, отметила Памфилова."Хотелось бы отметить, что 1600 обращений из этих всех поступило по поводу регистрации списков Партии "Российский общенародный союз", 33% всех обращений, очень активная была группа поддержки, нас пытались убеждать зарегистрировать списки этой партии", - добавила она.Особое внимание, по ее словам, уделяется обращениям, содержащим заявления о принуждении к голосованию."Мы получили 68 обращений по этому поводу, все они отправлены на проверку в правоохранительные органы", - сообщила председатель ЦИК.В ходе подготовки к Единому дню голосования были основания для рассмотрения на Центризбиркомом 10 жалоб, для сравнения, в прошлом году таких было 13, привела данные Памфилова.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750139166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, российский общенародный союз, элла памфилова