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На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей

На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей - РИА Новости, 15.09.2021

На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей

Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:14

2021-09-15T13:14

2021-09-15T13:14

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели на выборах в Госдуму будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."У нас будут представители 55 государств и 10 международных организаций, 34 национальных парламента и 36 национальных избирательных органов. Все они обладают статусом международных наблюдателей, я подчеркиваю... Это не эксперты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения."Система у нас открытая, запретов нет... У них будет полная возможность действительно отследить то, что нужно", - отметила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия