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Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов - РИА Новости, 15.09.2021
Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
Предварительно 413 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:09
2021-09-15T13:09
2021-09-15T13:09
выборы в государственную думу
политика
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предварительно 413 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Всего списки наблюдателей представили 16 политических партий.Она выразила надежду, что подавляющее большинство наблюдателей будут "добросовестно работать на обеспечение интересов избирателей".
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РИА Новости
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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
Глава ЦИК Памфилова: более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов