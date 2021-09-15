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Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов

Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов - РИА Новости, 15.09.2021

Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов

Предварительно 413 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:09

2021-09-15T13:09

2021-09-15T13:09

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предварительно 413 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов в этом году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Всего списки наблюдателей представили 16 политических партий.Она выразила надежду, что подавляющее большинство наблюдателей будут "добросовестно работать на обеспечение интересов избирателей".

россия

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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия