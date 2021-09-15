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ЦИК исключил возможность двойных голосований с помощью онлайн-технологий
ЦИК исключил возможность двойных голосований с помощью онлайн-технологий - РИА Новости, 15.09.2021
ЦИК исключил возможность двойных голосований с помощью онлайн-технологий
Никаких "двойных" голосований с помощью онлайн-технологий на выборах в Госдуму быть не может, они полностью исключены, заявила глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:56
2021-09-15T12:56
2021-09-15T12:56
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких "двойных" голосований с помощью онлайн-технологий на выборах в Госдуму быть не может, они полностью исключены, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
ЦИК исключил возможность двойных голосований с помощью онлайн-технологий
Памфилова: двойные голосования с помощью онлайн-технологий на выборах исключены
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Никаких "двойных" голосований с помощью онлайн-технологий на выборах в Госдуму
быть не может, они полностью исключены, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова
.
"Комплекс ДЭГ (дистанционное электронное голосование) готов к использованию на выборах и 17, и 18, и 19 сентября. Никаких "двойных" голосований в них не может быть, полностью исключили", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".