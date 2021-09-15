https://ria.ru/20210915/vybory-1750139166.html

Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы

Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы - РИА Новости, 15.09.2021

Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании в четверг обсудит тему невмешательства в парламентские выборы в России, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:19

2021-09-15T12:19

2021-09-15T12:43

выборы в государственную думу

политика

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319430_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_66f7877a433fb66879ba4e6d1ac35582.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании в четверг обсудит тему невмешательства в парламентские выборы в России, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Андрей Климов.По его словам, принять участие в заседании комиссии "приглашены представители Роскомнадзора, МИД, ЦИК, прокуратуры".По итогам голосования комиссия также проведет заседание в начале будущей недели, пояснил Климов.Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия