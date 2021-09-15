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Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы
Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы - РИА Новости, 15.09.2021
Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании в четверг обсудит тему невмешательства в парламентские выборы в России, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:19
2021-09-15T12:19
2021-09-15T12:43
выборы в государственную думу
политика
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ на заседании в четверг обсудит тему невмешательства в парламентские выборы в России, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Андрей Климов.По его словам, принять участие в заседании комиссии "приглашены представители Роскомнадзора, МИД, ЦИК, прокуратуры".По итогам голосования комиссия также проведет заседание в начале будущей недели, пояснил Климов.Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17-19 сентября.
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политика, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
12:19 15.09.2021 (обновлено: 12:43 15.09.2021)
Комиссия Совфеда обсудит противодействие вмешательству в выборы
Климов: комиссия Совфеда обсудит 16 сентября с ЦИК противодействие вмешательству в выборы