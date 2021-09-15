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Участки для голосования на выборах в Госдуму откроются в 144 странах

Участки для голосования на выборах в Госдуму откроются в 144 странах - РИА Новости, 15.09.2021

Участки для голосования на выборах в Госдуму откроются в 144 странах

За рубежом откроются 348 участков в 144 странах, 7 участков в городе Байконур, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:09

2021-09-15T12:09

2021-09-15T12:09

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политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За рубежом откроются 348 участков в 144 странах, 7 участков в городе Байконур, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия