Участки для голосования на выборах в Госдуму откроются в 144 странах
Памфилова: 348 участков для голосования на выборах в Госдуму откроются в 144 странах
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За рубежом откроются 348 участков в 144 странах, 7 участков в городе Байконур, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Российские граждане за рубежом смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 избирательных участков, еще 7 участков находится у нас в городе Байконур республики Казахстан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.