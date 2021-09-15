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Выборы в Государственную думу
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Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей
Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей - РИА Новости, 15.09.2021
Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей
В списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллиона человек, за рубежом более 2 миллионов, заявила глава Центризбиркома России РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:46
2021-09-15T12:39
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллиона человек, за рубежом более 2 миллионов, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Памфилова отметила, что учет россиян, проживающих за рубежом, сложно проводить, так как не все граждане могут заявляться на консульский учет.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
11:46 15.09.2021 (обновлено: 12:39 15.09.2021)
 
Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей

Памфилова: в списки для голосования в России включены более 108 миллионов избирателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнформационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственная Думу
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственная Думу - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллиона человек, за рубежом более 2 миллионов, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"В списки избирателей будут включены более 108 миллионов человек, зарегистрированных на территории России. По данным МИД, еще порядка 2 миллионов российских избирателей проживают или находятся за пределами территории России", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Памфилова отметила, что учет россиян, проживающих за рубежом, сложно проводить, так как не все граждане могут заявляться на консульский учет.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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