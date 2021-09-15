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Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей

Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей - РИА Новости, 15.09.2021

Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей

В списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллиона человек, за рубежом более 2 миллионов, заявила глава Центризбиркома России РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:46

2021-09-15T11:46

2021-09-15T12:39

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллиона человек, за рубежом более 2 миллионов, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Памфилова отметила, что учет россиян, проживающих за рубежом, сложно проводить, так как не все граждане могут заявляться на консульский учет.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия