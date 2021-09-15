Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете"
Президент Сербии Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете"
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 15 сен – РИА Новости. Сербия защитит права и безопасность каждого серба "на всей планете", заявил президент Александр Вучич.
В среду в Сербии торжественно отмечается новый праздник - День сербского единства, свободы и национального флага. В Белграде прошли смотр новейших вооружений армии, торжественные шествия фольклорных коллективов и военно-исторических обществ, артиллерийский салют, дефиле конной полиции и пролеты вертолетов МВД над городом. Многочисленные участники праздника и зрители собрались вечером у памятника основателю средневекового сербского государства великому князю Стефану Немане работы российского скульптора Александра Рукавишникова.
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"Благодарю представителей сербов из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сербов из Черногории, многострадальный сербский народ в Косово. Спасибо и всем тем, кто сегодня не смел вывесить сербский флаг из-за угроз режимов в регионе. Потому что знаю, что их сердца бьются с нами и для нас, своего сербского народа", - сказал Вучич собравшимся.
Он также заявил всем в регионе, "кто в последние дни угрожал Сербии" и приписывал ему несуществующие заявления, что он не собирается ни извиняться, ни оправдываться.
"Все что делаю, сколько еще могу, сколько мне еще осталось времени, всем сердцем и всей душой буду вести Сербию к усилению, укреплению, чтобы могла помогать Республике Сербской, не влезая в права Боснии и Герцеговины, помочь нашему народу в Черногории, и на всей планете защитить каждого сербского человека", - подчеркнул сербский лидер.