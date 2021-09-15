https://ria.ru/20210915/vuchich-1750242234.html

Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете"

Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете" - РИА Новости, 15.09.2021

Вучич пообещал защитить каждого серба "на всей планете"

Сербия защитит права и безопасность каждого серба "на всей планете", заявил президент Александр Вучич. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T22:39

2021-09-15T22:39

2021-09-15T22:39

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 15 сен – РИА Новости. Сербия защитит права и безопасность каждого серба "на всей планете", заявил президент Александр Вучич.В среду в Сербии торжественно отмечается новый праздник - День сербского единства, свободы и национального флага. В Белграде прошли смотр новейших вооружений армии, торжественные шествия фольклорных коллективов и военно-исторических обществ, артиллерийский салют, дефиле конной полиции и пролеты вертолетов МВД над городом. Многочисленные участники праздника и зрители собрались вечером у памятника основателю средневекового сербского государства великому князю Стефану Немане работы российского скульптора Александра Рукавишникова."Благодарю представителей сербов из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сербов из Черногории, многострадальный сербский народ в Косово. Спасибо и всем тем, кто сегодня не смел вывесить сербский флаг из-за угроз режимов в регионе. Потому что знаю, что их сердца бьются с нами и для нас, своего сербского народа", - сказал Вучич собравшимся.Он также заявил всем в регионе, "кто в последние дни угрожал Сербии" и приписывал ему несуществующие заявления, что он не собирается ни извиняться, ни оправдываться."Все что делаю, сколько еще могу, сколько мне еще осталось времени, всем сердцем и всей душой буду вести Сербию к усилению, укреплению, чтобы могла помогать Республике Сербской, не влезая в права Боснии и Герцеговины, помочь нашему народу в Черногории, и на всей планете защитить каждого сербского человека", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

белград (город)

сербия

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич