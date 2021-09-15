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"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2021
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией
Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:37
2021-09-15T12:13
политика
украина
владимир зеленский
руслан бортник
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.По словам эксперта, Киев осознает необходимость противостояния, однако оно должно способствовать усилению дипломатической деятельности, направленной на достижение более выгодного мира.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании большой вероятности полномасштабного столкновения с Россией, что, по его словам, станет "самой большой ошибкой Москвы".
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политика, украина, владимир зеленский, руслан бортник, россия
11:37 15.09.2021 (обновлено: 12:13 15.09.2021)
 
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией

Глава УИП Бортник: Украина скорее развалится, чем победит в войне с Россией

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По словам эксперта, Киев осознает необходимость противостояния, однако оно должно способствовать усилению дипломатической деятельности, направленной на достижение более выгодного мира.

"Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов", — заключил Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании большой вероятности полномасштабного столкновения с Россией, что, по его словам, станет "самой большой ошибкой Москвы".
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