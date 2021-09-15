https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html

"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией

"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2021

"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией

Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:37

2021-09-15T11:37

2021-09-15T12:13

политика

украина

владимир зеленский

руслан бортник

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_194:0:3348:1774_1920x0_80_0_0_852a136c732ca8cced7c102eb55138f7.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.По словам эксперта, Киев осознает необходимость противостояния, однако оно должно способствовать усилению дипломатической деятельности, направленной на достижение более выгодного мира.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании большой вероятности полномасштабного столкновения с Россией, что, по его словам, станет "самой большой ошибкой Москвы".

https://ria.ru/20210914/drozdov-1750028959.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, владимир зеленский, руслан бортник, россия