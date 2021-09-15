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"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2021
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией
Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:37
2021-09-15T11:37
2021-09-15T12:13
политика
украина
владимир зеленский
руслан бортник
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина не только не имеет шансов на победу в войне с Россией, но и приближает кризис своей государственности из-за постоянных попыток спровоцировать Москву. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.По словам эксперта, Киев осознает необходимость противостояния, однако оно должно способствовать усилению дипломатической деятельности, направленной на достижение более выгодного мира.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании большой вероятности полномасштабного столкновения с Россией, что, по его словам, станет "самой большой ошибкой Москвы".
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политика, украина, владимир зеленский, руслан бортник, россия
11:37 15.09.2021 (обновлено: 12:13 15.09.2021)
"Мы что, идиоты?" Украину призвали не надеяться победить в войне с Россией
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