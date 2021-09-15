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В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу - РИА Новости, 15.09.2021
В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
Полиция устанавливает личность мужчины, который напал на 12-летнюю школьницу в Воронеже в микрорайоне Шилово, сообщила в среду РИА Новости начальник... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:10
2021-09-15T13:10
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который напал на 12-летнюю школьницу в Воронеже в микрорайоне Шилово, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.Видео нападения на школьницу, снятое камерой наблюдения, появилось вечером 14 сентября в одном из федеральных Telegram-каналов. На видео запечатлено, как идущую между рядами машин девочку-подростка догоняет мужчина, хватает за шиворот, бьет сзади по голове и что-то говорит. Девочка убегает от мужчины, тот пытается догнать ее, но безуспешно."Шестого сентября в дежурную часть отдела полиции №5 поступило заявление мамы 12-летней девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения её дочери", - сказала Куликова.По ее словам, установлено, что девочка звонила в домофон подъезда, дверь которого была открыта."Проходящий мимо мужчина сделал ей замечание по поводу порчи имущества. В ходе словесной перепалки мужчина потребовал сопроводить его к родителям девочки для беседы. Он взял ребенка за капюшон и отвесил подзатыльник. По ходу движения девочка вырвалась и убежала", - пояснила собеседница агентства.Она добавила, что настоящее время назначена судмедэкспертиза, а также устанавливается личность и местонахождение участника конфликта.За первую половину сентября это уже второй случай нападения на детей в Воронеже. Ранее сообщалось, что 7 сентября мужчина напал на 10-летнюю школьницу в микрорайоне ВАИ. Информация об этом нападении появилась сначала в соцсетях, а затем в СМИ. Очевидцы происшествия рассказывали, как неизвестный на улице Туполева схватил школьницу за волосы и пытался закрыть ей рот, однако девочке удалось вырваться. СК проверяет информацию об этом нападении.
https://ria.ru/20210915/moskva-1750134282.html
https://ria.ru/20210911/shkolnitsa-1749699727.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
13:10 15.09.2021
 
В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу

Полиция ищет мужчину, напавшего на 12-летнюю школьницу на окраине Воронежа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который напал на 12-летнюю школьницу в Воронеже в микрорайоне Шилово, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
Видео нападения на школьницу, снятое камерой наблюдения, появилось вечером 14 сентября в одном из федеральных Telegram-каналов. На видео запечатлено, как идущую между рядами машин девочку-подростка догоняет мужчина, хватает за шиворот, бьет сзади по голове и что-то говорит. Девочка убегает от мужчины, тот пытается догнать ее, но безуспешно.
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"Шестого сентября в дежурную часть отдела полиции №5 поступило заявление мамы 12-летней девочки о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения её дочери", - сказала Куликова.
По ее словам, установлено, что девочка звонила в домофон подъезда, дверь которого была открыта.
"Проходящий мимо мужчина сделал ей замечание по поводу порчи имущества. В ходе словесной перепалки мужчина потребовал сопроводить его к родителям девочки для беседы. Он взял ребенка за капюшон и отвесил подзатыльник. По ходу движения девочка вырвалась и убежала", - пояснила собеседница агентства.
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Она добавила, что настоящее время назначена судмедэкспертиза, а также устанавливается личность и местонахождение участника конфликта.
За первую половину сентября это уже второй случай нападения на детей в Воронеже. Ранее сообщалось, что 7 сентября мужчина напал на 10-летнюю школьницу в микрорайоне ВАИ. Информация об этом нападении появилась сначала в соцсетях, а затем в СМИ. Очевидцы происшествия рассказывали, как неизвестный на улице Туполева схватил школьницу за волосы и пытался закрыть ей рот, однако девочке удалось вырваться. СК проверяет информацию об этом нападении.
 
ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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