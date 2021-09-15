https://ria.ru/20210915/voennye-1750143063.html

В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали

В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали

Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:35

2021-09-15T12:35

2021-09-15T12:53

мали

в мире

безопасность

армия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента."Но никаких - еще раз повторяю - там российских военных нет", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/mali-1747992061.html

мали

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2021

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мали, в мире, безопасность, армия, дмитрий песков, россия