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В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали - РИА Новости, 15.09.2021
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали
Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:35
2021-09-15T12:53
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в мире
безопасность
армия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента."Но никаких - еще раз повторяю - там российских военных нет", - подчеркнул он.
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мали, в мире, безопасность, армия, дмитрий песков, россия
12:35 15.09.2021 (обновлено: 12:53 15.09.2021)
 
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали

Пресс-секретарь президента Песков: российских военнослужащих на территории Мали нет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Кремля информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнера".
На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента.
"Но никаких - еще раз повторяю - там российских военных нет", - подчеркнул он.
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