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В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали - РИА Новости, 15.09.2021
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали
Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:35
2021-09-15T12:35
2021-09-15T12:53
мали
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безопасность
армия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента."Но никаких - еще раз повторяю - там российских военных нет", - подчеркнул он.
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мали, в мире, безопасность, армия, дмитрий песков, россия
12:35 15.09.2021 (обновлено: 12:53 15.09.2021)
В Кремле опровергли сообщения о российских военных в Мали
Пресс-секретарь президента Песков: российских военнослужащих на территории Мали нет