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Выборы в Государственную думу
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Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными
Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными
Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:44
2021-09-15T11:12
в мире
сша
сергей лавров
джон салливан
россия
выборы в государственную думу
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ДУШАНБЕ, 15 сен — РИА Новости. Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этой проблеме."Данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит", — сказал Лавров журналистам.Он уточнил, что речь идет об отказе некоторых зарубежных платформ убрать запрещенный контент. Другие подробности не приводятся.В Соединенных Штатах заявили, что Салливан обсуждал в российском МИД вопросы стабилизации российско-американских отношений.Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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в мире, сша, сергей лавров, джон салливан, россия
09:44 15.09.2021 (обновлено: 11:12 15.09.2021)
 
Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными

Глава МИД Лавров: Вашингтон должен объяснить вмешательство в российские выборы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДУШАНБЕ, 15 сен — РИА Новости. Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этой проблеме.
"Данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит", — сказал Лавров журналистам.
Он уточнил, что речь идет об отказе некоторых зарубежных платформ убрать запрещенный контент. Другие подробности не приводятся.
В Соединенных Штатах заявили, что Салливан обсуждал в российском МИД вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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