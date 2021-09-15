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Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными

Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными - РИА Новости, 15.09.2021

Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными

Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:44

2021-09-15T09:44

2021-09-15T11:12

в мире

сша

сергей лавров

джон салливан

россия

выборы в государственную думу

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ДУШАНБЕ, 15 сен — РИА Новости. Москва предоставила Вашингтону информацию о вмешательстве США в российские выборы и ожидает объяснений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этой проблеме."Данные ему передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит", — сказал Лавров журналистам.Он уточнил, что речь идет об отказе некоторых зарубежных платформ убрать запрещенный контент. Другие подробности не приводятся.В Соединенных Штатах заявили, что Салливан обсуждал в российском МИД вопросы стабилизации российско-американских отношений.Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей лавров, джон салливан, россия