https://ria.ru/20210915/videokarta-1750204931.html

Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce

Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce - РИА Новости, 15.09.2021

Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce

Китайская компания Jingjia Micro разработала графический чип JM9, который ляжет в основу новых видеокарт. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:31

2021-09-15T17:31

2021-09-15T17:31

наука

технологии

компьютерные технологии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайская компания Jingjia Micro разработала графический чип JM9, который ляжет в основу новых видеокарт. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на разработчиков.Чип JM9 должен стать основой для видеоускорителей, производительность которых не будет уступать карточкам Nvidia GeForce GTX 10-й серии.В состав серии войдут два графических процессора. Модель JM9231 обеспечивает уровень производительности GeForce GTX 1050. Чип работает на частоте выше 1,5 ГГц, предлагает поддержку интерфейса PCIe 3.0 x16, 8 ГБ памяти GDDR5. Более производительная версия JM9271 выступает аналогом GeForce GTX 1080 с заявленной рабочей частотой в 1,8 ГГц и поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x16.Пока китайские GPU не имеют поддержки API DirectX и Vulkan, необходимых для запуска игр — ускорители ориентированы на профессиональный сегмент.

https://ria.ru/20210913/nvidia-1749826341.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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