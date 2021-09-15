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Наука
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Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce
Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce - РИА Новости, 15.09.2021
Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce
Китайская компания Jingjia Micro разработала графический чип JM9, который ляжет в основу новых видеокарт. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:31
2021-09-15T17:31
наука
технологии
компьютерные технологии
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайская компания Jingjia Micro разработала графический чип JM9, который ляжет в основу новых видеокарт. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на разработчиков.Чип JM9 должен стать основой для видеоускорителей, производительность которых не будет уступать карточкам Nvidia GeForce GTX 10-й серии.В состав серии войдут два графических процессора. Модель JM9231 обеспечивает уровень производительности GeForce GTX 1050. Чип работает на частоте выше 1,5 ГГц, предлагает поддержку интерфейса PCIe 3.0 x16, 8 ГБ памяти GDDR5. Более производительная версия JM9271 выступает аналогом GeForce GTX 1080 с заявленной рабочей частотой в 1,8 ГГц и поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x16.Пока китайские GPU не имеют поддержки API DirectX и Vulkan, необходимых для запуска игр — ускорители ориентированы на профессиональный сегмент.
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технологии, компьютерные технологии
17:31 15.09.2021
 

Китай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайская компания Jingjia Micro разработала графический чип JM9, который ляжет в основу новых видеокарт. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на разработчиков.
Чип JM9 должен стать основой для видеоускорителей, производительность которых не будет уступать карточкам Nvidia GeForce GTX 10-й серии.
В состав серии войдут два графических процессора. Модель JM9231 обеспечивает уровень производительности GeForce GTX 1050. Чип работает на частоте выше 1,5 ГГц, предлагает поддержку интерфейса PCIe 3.0 x16, 8 ГБ памяти GDDR5. Более производительная версия JM9271 выступает аналогом GeForce GTX 1080 с заявленной рабочей частотой в 1,8 ГГц и поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x16.
Пока китайские GPU не имеют поддержки API DirectX и Vulkan, необходимых для запуска игр — ускорители ориентированы на профессиональный сегмент.
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