https://ria.ru/20210915/veter-1750124475.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:10

2021-09-15T11:10

2021-09-15T11:10

общество

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 22.00 среды.

https://ria.ru/20210914/pogoda-1750023545.html

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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия