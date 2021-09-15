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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:10
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общество
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 22.00 среды.
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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия
11:10 15.09.2021
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует до 22.00 среды.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 15:19
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