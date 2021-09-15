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Россия призвала МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном
Россия призвала МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном - РИА Новости, 15.09.2021
Россия призвала МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном
РФ призывает партнеров по МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном, в том числе по вопросу обнаруженных ядерных частиц, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:03
2021-09-15T21:03
в мире
тегеран (город)
магатэ
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ призывает партнеров по МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном, в том числе по вопросу обнаруженных ядерных частиц, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Остающиеся к Ирану вопросы относительно обнаруженных частиц ядерного материала не заслуживают столь пристального внимания Совета (управляющих МАГАТЭ, - ред.) в силу их исторического или, я бы даже сказал, доисторического характера и отсутствия рисков с точки зрения нераспространения в настоящем. Их политизация только мешает нормальной работе. Нам всем надо больше фокусироваться на текущих делах и задачах. Тем более что их предостаточно", - заявил Ульянов, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.В этой связи он призывал секретариат МАГАТЭ и государства-членов МАГАТЭ "снизить напряженность вокруг данных тем, не политизировать их и содействовать спокойному техническому взаимодействию с иранской стороной"."Отмечаем контрпродуктивность каких-либо политических спекуляций и давления извне, которые лишь заведут дело в тупик", - призвал Ульянов.В воскресенье гендиректор агентства Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в совместном заявлении отметили, что Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране. При этом Гросси в понедельник заявил, что Иран вновь не предоставил информации о нескольких незаявленных объектах, где были обнаружены следы частиц урана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.
https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html
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в мире, тегеран (город), магатэ, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
21:03 15.09.2021
 
Россия призвала МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном

Постпред Ульянов: Россия призвала МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ призывает партнеров по МАГАТЭ не политизировать взаимодействие с Ираном, в том числе по вопросу обнаруженных ядерных частиц, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Остающиеся к Ирану вопросы относительно обнаруженных частиц ядерного материала не заслуживают столь пристального внимания Совета (управляющих МАГАТЭ, - ред.) в силу их исторического или, я бы даже сказал, доисторического характера и отсутствия рисков с точки зрения нераспространения в настоящем. Их политизация только мешает нормальной работе. Нам всем надо больше фокусироваться на текущих делах и задачах. Тем более что их предостаточно", - заявил Ульянов, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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В этой связи он призывал секретариат МАГАТЭ и государства-членов МАГАТЭ "снизить напряженность вокруг данных тем, не политизировать их и содействовать спокойному техническому взаимодействию с иранской стороной".
"Отмечаем контрпродуктивность каких-либо политических спекуляций и давления извне, которые лишь заведут дело в тупик", - призвал Ульянов.
В воскресенье гендиректор агентства Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в совместном заявлении отметили, что Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране. При этом Гросси в понедельник заявил, что Иран вновь не предоставил информации о нескольких незаявленных объектах, где были обнаружены следы частиц урана.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.
 
В миреТегеран (город)МАГАТЭМихаил УльяновСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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