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Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет - РИА Новости, 15.09.2021
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено. С его пуском Россия сможет поставлять газ на европейский рынок, не используя транзитные магистрали... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:42
2021-09-15T12:42
2021-09-15T12:51
инфографика
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природный газ
украина
газпром
нафтогаз украины
россия
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено. С его пуском Россия сможет поставлять газ на европейский рынок, не используя транзитные магистрали. Этим сильно обеспокоена Украина, которая призывает западных партнеров ввести очередные санкции против проекта.Договор о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до 2024 года. Украина требует его продления еще на десять лет. Какие экспортные газопроводы проходят по ее территории и как изменились объемы поставок за последние 30 лет — в инфографике Ria.ru.
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экономика, природный газ, украина, газпром, нафтогаз украины, россия, инфографика