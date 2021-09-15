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Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет

Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет - РИА Новости, 15.09.2021

Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет

Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено. С его пуском Россия сможет поставлять газ на европейский рынок, не используя транзитные магистрали... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:42

2021-09-15T12:42

2021-09-15T12:51

инфографика

экономика

природный газ

украина

газпром

нафтогаз украины

россия

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Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено. С его пуском Россия сможет поставлять газ на европейский рынок, не используя транзитные магистрали. Этим сильно обеспокоена Украина, которая призывает западных партнеров ввести очередные санкции против проекта.Договор о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до 2024 года. Украина требует его продления еще на десять лет. Какие экспортные газопроводы проходят по ее территории и как изменились объемы поставок за последние 30 лет — в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, украина, газпром, нафтогаз украины, россия, инфографика