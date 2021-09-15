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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750238722.html
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с мая
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с мая - РИА Новости, 15.09.2021
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с мая
Суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции составил в среду 28 224, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщил... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:37
2021-09-15T21:37
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 15 сен - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции составил в среду 28 224, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394. Первого сентября оно составило 290, это наибольшее число с 6 мая, в последующие дни регистрировались показатели, близкие к четырехмесячному максимуму."Сегодня сделано 341 004 теста, выявлено 28 224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек", - говорится в сообщении.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 52 миллионов граждан, две дозы – более 41 миллиона.
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в мире, турция, коронавирус covid-19
21:37 15.09.2021
 
В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с мая

Минздрав Турции: суточный прирост случаев COVID-19 вырос до 28 тысяч

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 15 сен - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции составил в среду 28 224, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля - 394. Первого сентября оно составило 290, это наибольшее число с 6 мая, в последующие дни регистрировались показатели, близкие к четырехмесячному максимуму.
"Сегодня сделано 341 004 теста, выявлено 28 224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек", - говорится в сообщении.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 52 миллионов граждан, две дозы – более 41 миллиона.
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