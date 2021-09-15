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ЦИК исключил кандидата от "Яблока" из федерального списка партии
ЦИК исключил кандидата от "Яблока" из федерального списка партии - РИА Новости, 15.09.2021
ЦИК исключил кандидата от "Яблока" из федерального списка партии
Во исполнение решения Верховного Суда Российской Федерации ЦИК России постановила аннулировать регистрацию одного кандидата в депутаты Госдумы от партии... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:14
2021-09-15T15:14
2021-09-15T15:16
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Во исполнение решения Верховного Суда Российской Федерации ЦИК России постановила аннулировать регистрацию одного кандидата в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" и исключить его из федерального списка, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в среду."Аннулировать регистрацию кандидата Изотовой Елены Александровны и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого партией "Яблоко" сведения об Изотовой Елене Александровне", - говорится в постановлении.Отмечается, что Изотова признана судом причастной к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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политика, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, россия
15:14 15.09.2021 (обновлено: 15:16 15.09.2021)
ЦИК исключил кандидата от "Яблока" из федерального списка партии
ЦИК исключил кандидата от "Яблока" Изотову из федерального списка партии