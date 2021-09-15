https://ria.ru/20210915/tramp-1750125610.html

Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он планировал ударить по Китаю

Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он планировал ударить по Китаю - РИА Новости, 15.09.2021

Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он планировал ударить по Китаю

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся публикации СМИ о том, что якобы планировал боевые действия против Китая. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:16

2021-09-15T11:16

2021-09-15T11:16

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сша

китай

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся публикации СМИ о том, что якобы планировал боевые действия против Китая.Ранее газета Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. В ней утверждается, что в последние месяцы президентства Трампа председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дважды звонил китайскому коллеге, чтобы развеять опасения Пекина относительно возможности внезапного американского удара.В эфире телеканала Newsmax TV экс-глава государства назвал эти утверждения "смешными"."У меня никогда не было намерения атаковать Китай", - заверил Трамп.Трамп предположил, что такими утверждениями высокопоставленный американский военный "пытается выйти из положения в связи с его некомпетентным выводом (войск США) из Афганистана"."Заявить, что я собираюсь атаковать Китай - самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают", - подчеркнул бывший президент США.В книге "Угроза" Вудворд в соавторстве с репортером газеты Washington Post Робертом Костой рассматривает переходный период, охвативший президентские выборы 2020 года, штурм Капитолия и инаугурацию Джо Байдена. Они проинтервьюировали свыше 200 источников, среди которых нет ни бывшего, ни нынешнего президентов США. Белый дом во вторник отказался комментировать выдержки из книги.

https://ria.ru/20210914/bayden-1749948133.html

https://ria.ru/20210911/vybory-1749706586.html

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китай

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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, дональд трамп, капитолий, марк милли