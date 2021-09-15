Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он планировал ударить по Китаю
Экс-президент США Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он планировал ударить по Китаю
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся публикации СМИ о том, что якобы планировал боевые действия против Китая.
Ранее газета Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. В ней утверждается, что в последние месяцы президентства Трампа председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дважды звонил китайскому коллеге, чтобы развеять опасения Пекина относительно возможности внезапного американского удара.
В эфире телеканала Newsmax TV экс-глава государства назвал эти утверждения "смешными".
"У меня никогда не было намерения атаковать Китай", - заверил Трамп.
Трамп предположил, что такими утверждениями высокопоставленный американский военный "пытается выйти из положения в связи с его некомпетентным выводом (войск США) из Афганистана".
"Заявить, что я собираюсь атаковать Китай - самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают", - подчеркнул бывший президент США.
В книге "Угроза" Вудворд в соавторстве с репортером газеты Washington Post Робертом Костой рассматривает переходный период, охвативший президентские выборы 2020 года, штурм Капитолия и инаугурацию Джо Байдена. Они проинтервьюировали свыше 200 источников, среди которых нет ни бывшего, ни нынешнего президентов США. Белый дом во вторник отказался комментировать выдержки из книги.
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