https://ria.ru/20210915/telegram-1750177206.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 15.09.2021

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:28

2021-09-15T15:28

2021-09-15T15:30

технологии

украина

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.48 мск были зафиксированы 333 жалобы. 52% пользователей соцсети жалуются на неполадки в работе приложения, 35% - на проблемы с подключением сервера, 13% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Великобритании и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, украина, великобритания, telegram (приложение), россия