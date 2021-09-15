https://ria.ru/20210915/telegram-1750177206.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 15.09.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:28
2021-09-15T15:28
2021-09-15T15:30
технологии
украина
великобритания
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.48 мск были зафиксированы 333 жалобы. 52% пользователей соцсети жалуются на неполадки в работе приложения, 35% - на проблемы с подключением сервера, 13% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Великобритании и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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технологии, украина, великобритания, telegram (приложение), россия
15:28 15.09.2021 (обновлено: 15:30 15.09.2021)
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в его работе
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Пользователи Telegram
по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14.48 мск были зафиксированы 333 жалобы. 52% пользователей соцсети жалуются на неполадки в работе приложения, 35% - на проблемы с подключением сервера, 13% - на проблемы с отправкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Великобритании и других стран.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".