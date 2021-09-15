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Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд
Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд - РИА Новости, 15.09.2021
Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд
Фигуранта уголовного дела о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:31
2021-09-15T16:31
2021-09-15T16:34
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фигуранта уголовного дела о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.Ранее следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.Котов – сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося."Руководство и сотрудники фирмы, в которой был трудоустроен подозреваемый, уже допрошены. Следствием продолжается работа по установке всех обстоятельств произошедшего", - сообщила ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным столичного главка СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".Между тем гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев в социальных сетях заявил, что отравление средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в магазине, невозможно.
https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
16:31 15.09.2021 (обновлено: 16:34 15.09.2021)
Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд
Сотрудника фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", привезли в суд
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Фигуранта уголовного дела о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы
Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.
Котов – сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.
"Руководство и сотрудники фирмы, в которой был трудоустроен подозреваемый, уже допрошены. Следствием продолжается работа по установке всех обстоятельств произошедшего", - сообщила ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным столичного главка СК
РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
Между тем гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев в социальных сетях заявил, что отравление средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в магазине, невозможно.