https://ria.ru/20210915/sud-1750192175.html

Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд

Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд - РИА Новости, 15.09.2021

Фигуранта дела об отравлении семьи арбузом привезли в суд

Фигуранта уголовного дела о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:31

2021-09-15T16:31

2021-09-15T16:34

происшествия

москва

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фигуранта уголовного дела о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.Ранее следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.Котов – сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося."Руководство и сотрудники фирмы, в которой был трудоустроен подозреваемый, уже допрошены. Следствием продолжается работа по установке всех обстоятельств произошедшего", - сообщила ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным столичного главка СК РФ, семья купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".Между тем гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев в социальных сетях заявил, что отравление средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в магазине, невозможно.

https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве