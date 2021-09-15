https://ria.ru/20210915/student-1750100291.html

Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет

Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет - РИА Новости, 15.09.2021

Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет

Студента, угрожавшего взрывом в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске, отправили к медикам, взрывчатых веществ при... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:59

2021-09-15T06:59

2021-09-15T07:02

происшествия

хабаровск

дальневосточный государственный университет

россия

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ХАБАРОВСК, 15 сен - РИА Новости. Студента, угрожавшего взрывом в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске, отправили к медикам, взрывчатых веществ при нем не оказалось, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Как сообщили РИА Новости в университете, учебный процесс на время инцидента не прерывался.

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, дальневосточный государственный университет, россия