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Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет
Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет - РИА Новости, 15.09.2021
Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет
Студента, угрожавшего взрывом в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске, отправили к медикам, взрывчатых веществ при... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:59
2021-09-15T06:59
2021-09-15T07:02
происшествия
хабаровск
дальневосточный государственный университет
россия
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ХАБАРОВСК, 15 сен - РИА Новости. Студента, угрожавшего взрывом в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске, отправили к медикам, взрывчатых веществ при нем не оказалось, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Как сообщили РИА Новости в университете, учебный процесс на время инцидента не прерывался.
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происшествия, хабаровск, дальневосточный государственный университет, россия
06:59 15.09.2021 (обновлено: 07:02 15.09.2021)
Источник: в Хабаровске студент угрожал взорвать университет
Источник: в Хабаровске студент с психическим расстройством угрожал взорвать университет