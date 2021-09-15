https://ria.ru/20210915/stoun-1750228519.html

Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию

Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию - РИА Новости, 15.09.2021

Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию

Владимир Путин не допустил превращения России в "вассала" США, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:43

2021-09-15T19:43

2021-09-15T21:42

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оливер стоун

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин не допустил превращения России в "вассала" США, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью телеканалу "Россия 24".По мнению режиссера, если бы Вашингтону удалось подчинить себе Москву, то это пошло бы во вред как самим Штатам, так и всему миру, поскольку "США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию"."Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы — должен быть баланс", — подчеркнул Стоун.Он уверен, что Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве "чистой энергии" на базе, в частности, российской атомной энергетики.В то же время, считает Стоун, Вашингтон заинтересован во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс — эту роль по очереди играли Венесуэла, Иран и Куба."Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг", — заключил режиссер.Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии.Первый "Оскар" ему вручили за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу над фильмами "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".Режиссер также известен своими документальными лентами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".В среду Оливеру Стоуну исполнилось 75 лет.В декабре прошлого года он привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

https://ria.ru/20210512/stoun-1731874702.html

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в мире, сша, оливер стоун, россия