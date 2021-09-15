https://ria.ru/20210915/stoun-1750228519.html
Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию
Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию - РИА Новости, 15.09.2021
Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию
Владимир Путин не допустил превращения России в "вассала" США, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:43
2021-09-15T19:43
2021-09-15T21:42
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин не допустил превращения России в "вассала" США, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью телеканалу "Россия 24".По мнению режиссера, если бы Вашингтону удалось подчинить себе Москву, то это пошло бы во вред как самим Штатам, так и всему миру, поскольку "США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию"."Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы — должен быть баланс", — подчеркнул Стоун.Он уверен, что Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве "чистой энергии" на базе, в частности, российской атомной энергетики.В то же время, считает Стоун, Вашингтон заинтересован во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс — эту роль по очереди играли Венесуэла, Иран и Куба."Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг", — заключил режиссер.Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии.Первый "Оскар" ему вручили за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу над фильмами "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".Режиссер также известен своими документальными лентами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".В среду Оливеру Стоуну исполнилось 75 лет.В декабре прошлого года он привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
https://ria.ru/20210512/stoun-1731874702.html
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в мире, сша, оливер стоун, россия
19:43 15.09.2021 (обновлено: 21:42 15.09.2021)
Стоун рассказал, как США хотели "захватить" Россию
Режиссер Оливер Стоун: Путин не допустил превращения России в вассала США
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин
не допустил превращения России в "вассала" США
, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун
в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена".
По мнению режиссера, если бы Вашингтону удалось подчинить себе Москву, то это пошло бы во вред как самим Штатам, так и всему миру, поскольку "США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию".
"Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы — должен быть баланс", — подчеркнул Стоун.
Он уверен, что Россия и США могли бы сотрудничать в борьбе с COVID-19, а также в производстве "чистой энергии" на базе, в частности, российской атомной энергетики.
В то же время, считает Стоун, Вашингтон заинтересован во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс — эту роль по очереди играли Венесуэла, Иран и Куба.
"Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг", — заключил режиссер.
Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии.
Первый "Оскар" ему вручили за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу над фильмами "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".
Режиссер также известен своими документальными лентами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".
В среду Оливеру Стоуну исполнилось 75 лет.
В декабре прошлого года он привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".