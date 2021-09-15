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Наука
https://ria.ru/20210915/statui-1750127304.html
Ученые определили возраст гигантских статуй верблюдов в Северной Аравии
Ученые определили возраст гигантских статуй верблюдов в Северной Аравии - РИА Новости, 15.09.2021
Ученые определили возраст гигантских статуй верблюдов в Северной Аравии
Археологи с помощью комплекса методов датировали уникальные рельефные изображения на Стоянке верблюдов на севере Аравийского полуострова. Оказалось, что фигуры... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:23
2021-09-15T11:23
наука
искусство
саудовская аравия
археология
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Археологи с помощью комплекса методов датировали уникальные рельефные изображения на Стоянке верблюдов на севере Аравийского полуострова. Оказалось, что фигуры животных, выполненные в натуральную величину, были сделаны еще в эпоху неолита. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science Reports.Монументальные рельефы на Стоянке верблюдов в Северной Аравии уникальны — три скальных отрога украшены натуралистичными резными изображениями верблюдов и животных из отряда непарнокопытных в натуральную величину. Всего археологи обнаружили 21 рельеф. Основываясь на сходстве с произведениями искусства, найденными в Петре в Иордании, скальный памятник предварительно датировли набатейским периодом — 2000 лет назад, но точных определений возраста до сих пор не было.Исследователи из Министерства культуры Саудовской Аравии и Университета короля Сауда вместе с немецкими коллегами из Института истории человечества Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции впервые провели масштабную работу по датированию уникального памятника.Чтобы установить возраст монументов, авторы использовали ряд научных методов, включая анализ следов инструментов, оценку структур выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию (pXRF) для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов. Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда, а также окаменелости фауны, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.Совместный анализ результатов показал, что скульптуры были созданы с помощью каменных орудий в VI тысячелетии до нашей эры. В то время местный ландшафт представлял собой саванноподобные луга с озерами и отдельно стоящими деревьями, где первобытные люди пасли крупный рогатый скот, овец и коз, а в окрестностях водились дикие лошади и верблюды.Специалисты по резьбе по камню, входившие в состав команды, считают, что для исполнения каждого из барельефов требовалось 10-15 дней работы, в течение которых мастер должен был неоднократно затачивать или менять инструмент. Исходя из того, что ближайшие выходы природного кремня, из которого изготавливали инструменты, находятся на расстоянии 15 километров от места расположения статуй, а для изготовления последних сначала нужно было соорудить рабочую платформу и подготовить множество орудий труда, авторы считают, что впечатляющие скульптуры были созданы совместными усилиями большой группы людей."Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники", — пишут авторы исследования.Моделирование процессов резьбы и последующего выветривания на Стоянке верблюдов позволило ученым сделать вывод о том, что к концу VI тысячелетия до нашей эры большая часть, если не все рельефы были вырезаны, а затем участок использовался древними людьми в течение длительного периода. Если это так, то это самые древние сохранившиеся в мире крупномасштабные рельефные скульптуры.
https://ria.ru/20210901/araviya-1748188107.html
https://ria.ru/20210826/neandertaltsy-1747361637.html
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искусство, саудовская аравия, археология
11:23 15.09.2021
 

Ученые определили возраст гигантских статуй верблюдов в Северной Аравии

© M. Guagnin & G. CharlouxОдно из рельефных изображений верблюдов в натуральную величину в Северной Аравии
Одно из рельефных изображений верблюдов в натуральную величину в Северной Аравии
© M. Guagnin & G. Charloux
Одно из рельефных изображений верблюдов в натуральную величину в Северной Аравии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Археологи с помощью комплекса методов датировали уникальные рельефные изображения на Стоянке верблюдов на севере Аравийского полуострова. Оказалось, что фигуры животных, выполненные в натуральную величину, были сделаны еще в эпоху неолита. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science Reports.
Монументальные рельефы на Стоянке верблюдов в Северной Аравии уникальны — три скальных отрога украшены натуралистичными резными изображениями верблюдов и животных из отряда непарнокопытных в натуральную величину. Всего археологи обнаружили 21 рельеф. Основываясь на сходстве с произведениями искусства, найденными в Петре в Иордании, скальный памятник предварительно датировли набатейским периодом — 2000 лет назад, но точных определений возраста до сих пор не было.
Исследователи из Министерства культуры Саудовской Аравии и Университета короля Сауда вместе с немецкими коллегами из Института истории человечества Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции впервые провели масштабную работу по датированию уникального памятника.
Чтобы установить возраст монументов, авторы использовали ряд научных методов, включая анализ следов инструментов, оценку структур выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию (pXRF) для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов. Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда, а также окаменелости фауны, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.
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Совместный анализ результатов показал, что скульптуры были созданы с помощью каменных орудий в VI тысячелетии до нашей эры. В то время местный ландшафт представлял собой саванноподобные луга с озерами и отдельно стоящими деревьями, где первобытные люди пасли крупный рогатый скот, овец и коз, а в окрестностях водились дикие лошади и верблюды.
Специалисты по резьбе по камню, входившие в состав команды, считают, что для исполнения каждого из барельефов требовалось 10-15 дней работы, в течение которых мастер должен был неоднократно затачивать или менять инструмент. Исходя из того, что ближайшие выходы природного кремня, из которого изготавливали инструменты, находятся на расстоянии 15 километров от места расположения статуй, а для изготовления последних сначала нужно было соорудить рабочую платформу и подготовить множество орудий труда, авторы считают, что впечатляющие скульптуры были созданы совместными усилиями большой группы людей.
"Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники", — пишут авторы исследования.
Моделирование процессов резьбы и последующего выветривания на Стоянке верблюдов позволило ученым сделать вывод о том, что к концу VI тысячелетия до нашей эры большая часть, если не все рельефы были вырезаны, а затем участок использовался древними людьми в течение длительного периода. Если это так, то это самые древние сохранившиеся в мире крупномасштабные рельефные скульптуры.
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