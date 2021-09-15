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Белый дом прокомментировал сообщение о поставке "Железного купола" Украине

Белый дом прокомментировал сообщение о поставке "Железного купола" Украине - РИА Новости, 15.09.2021

Белый дом прокомментировал сообщение о поставке "Железного купола" Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о возможности предоставления Украине систем противоракетной обороны... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:34

2021-09-15T20:34

2021-09-15T22:37

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о возможности предоставления Украине систем противоракетной обороны "Железный купол", сославшись на недостаток информации.Газета Politico ранее сообщила, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия."Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов США и Украины - ред.). Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

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в мире, украина, сша