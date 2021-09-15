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В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V"
В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 15.09.2021
В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в ходе вакцинации в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:17
2021-09-15T11:17
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
белоруссия
здоровье - общество
здоровье
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в ходе вакцинации в Белоруссии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет данные министерства здравоохранения Республики Беларусь о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе кампании по вакцинации в стране, которые подтверждают высокую безопасность и эффективность препарата. Эффективность российской вакцины против коронавируса в Беларуси составила 97,2%", - говорится в сообщении.В фонде также рассказали, что оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тысяч человек, которые получили вакцину с января по июль 2021 года."Данные минздрава также подтверждают высокую безопасность вакцины "Спутник V" в Беларуси: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации; отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией", - добавили в РФПИ.Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V" и стало применять ее для массовой вакцинации населения. Кроме того, РФПИ и партнеры осуществили технологический трансфер для локализации производства вакцины белорусским предприятием "Белмедпрепараты". В апреле текущего года "Спутник V", произведенный в Белоруссии, получил одобрение министерства здравоохранения страны."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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в мире, вакцинация, белоруссия, здоровье - общество, здоровье, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
11:17 15.09.2021
 
В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V"

РФПИ: "Спутник V" показал эффективность в 97,2% в ходе вакцинации в Белоруссии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в ходе вакцинации в Белоруссии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет данные министерства здравоохранения Республики Беларусь о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе кампании по вакцинации в стране, которые подтверждают высокую безопасность и эффективность препарата. Эффективность российской вакцины против коронавируса в Беларуси составила 97,2%", - говорится в сообщении.
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В фонде также рассказали, что оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тысяч человек, которые получили вакцину с января по июль 2021 года.
"Данные минздрава также подтверждают высокую безопасность вакцины "Спутник V" в Беларуси: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации; отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией", - добавили в РФПИ.
Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V" и стало применять ее для массовой вакцинации населения. Кроме того, РФПИ и партнеры осуществили технологический трансфер для локализации производства вакцины белорусским предприятием "Белмедпрепараты". В апреле текущего года "Спутник V", произведенный в Белоруссии, получил одобрение министерства здравоохранения страны.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияБелоруссияЗдоровье - ОбществоЗдоровьеРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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