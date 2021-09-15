https://ria.ru/20210915/sputnik-1750099780.html

В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник

В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник - РИА Новости, 15.09.2021

В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник

Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:27

2021-09-15T06:27

2021-09-15T09:01

общество

приморский край

артем

владивосток

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое Приморского края.Ранее Минразвития региона сообщало, что площадь застройки составит 925 гектаров.Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" уже подписали соответствующее соглашение.На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html

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артем

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общество, приморский край, артем, владивосток, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)