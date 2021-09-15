https://ria.ru/20210915/sputnik-1750099780.html
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник - РИА Новости, 15.09.2021
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник
Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:27
2021-09-15T06:27
2021-09-15T09:01
общество
приморский край
артем
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алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое Приморского края.Ранее Минразвития региона сообщало, что площадь застройки составит 925 гектаров.Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" уже подписали соответствующее соглашение.На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html
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общество, приморский край, артем, владивосток, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:27 15.09.2021 (обновлено: 09:01 15.09.2021)
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник
В Приморском крае предварительно подобрали участок для строительства города Спутник