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В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник - РИА Новости, 15.09.2021
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник
Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:27
2021-09-15T09:01
общество
приморский край
артем
владивосток
алексей чекунков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое Приморского края.Ранее Минразвития региона сообщало, что площадь застройки составит 925 гектаров.Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" уже подписали соответствующее соглашение.На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
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общество, приморский край, артем, владивосток, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:27 15.09.2021 (обновлено: 09:01 15.09.2021)
 
В Приморском крае подобрали место для строительства города Спутник

В Приморском крае предварительно подобрали участок для строительства города Спутник

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Земельный участок площадью 383 гектара предварительно отобрали для создания города Спутник недалеко от Владивостока, рассказали РИА Новости в Минстрое Приморского края.
Ранее Минразвития региона сообщало, что площадь застройки составит 925 гектаров.
Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" уже подписали соответствующее соглашение.
На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
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ОбществоПриморский крайАртемВладивостокАлексей ЧекунковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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