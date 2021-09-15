https://ria.ru/20210915/sovbez-1750158575.html

Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях

Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях - РИА Новости, 15.09.2021

Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить участие в международных организациях с учетом текущих событий в РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:06

2021-09-15T14:06

2021-09-15T14:06

захват власти в афганистане талибами

политика

афганистан

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить участие в международных организациях с учетом текущих событий в Афганистане.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210915/afganistan-1750107534.html

афганистан

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политика, афганистан, совет безопасности рф, россия