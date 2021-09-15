https://ria.ru/20210915/son-1750185185.html

Врачи рассказали, как избавиться от бессонницы без таблеток

Врачи рассказали, как избавиться от бессонницы без таблеток - РИА Новости, 15.09.2021

Врачи рассказали, как избавиться от бессонницы без таблеток

Побороть бессонницу можно, изменив привычки и распорядок дня. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов из медклиники Mayo... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:01

2021-09-15T16:01

2021-09-15T16:36

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Побороть бессонницу можно, изменив привычки и распорядок дня. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов из медклиники Mayo Clinic."Качество сна важнее, количества часов, которые вы спите", — объяснили они.В материале отмечается, что решить проблему недосыпа помогут ежедневная физическая активность и соблюдение регулярного графика отхода ко сну и пробуждения.Эксперты рекомендуют воздержаться от приема пищи хотя бы за один-два часа до сна. Облегчить засыпание, по их мнению, может теплое молоко или ромашковый чай перед сном."Стоит завершить самые сложные задачи или проблемы в начале дня, а не за пару часов до сна, чтобы дать мозгу время на релаксацию", — посоветовали в статье.Человек, страдающий бессонницей, подвержен риску развития депрессии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Среди распространенных причин проблем со сном — стресс, некомфортное освещение, неудобная кровать, слишком высокая или низкая температура в комнате, шум за окном. Также их может вызывать употребление алкоголя, кофеина или никотина.

https://ria.ru/20210417/bessonnitsa-1728679219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, великобритания, здоровье