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"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ - РИА Новости, 15.09.2021
"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
Рост цен на газ в Европе скажется на ситуации во всем мире, может привести к серьезным последствиям в промышленности и даже вызвать общественные беспорядки,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:54
2021-09-15T13:54
экономика
в мире
природный газ
украина
сша
германия
великобритания
газпром
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рост цен на газ в Европе скажется на ситуации во всем мире, может привести к серьезным последствиям в промышленности и даже вызвать общественные беспорядки, полагают мировые СМИ.Ряд изданий также отмечают, что эта ситуация играет на руку российскому "Газпрому", поскольку он может спокойно ждать наступления зимы, а "европейцы не могут".Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров и приближалась к 960 долларам, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Позднее котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно остается значительным, превышая 10%.ПричиныМногие СМИ отмечают, что рост цен на газ связан с ожиданием холодной зимы. Как сообщает американский телеканал CNBC, зима в Европе будет зависеть от погодных условий в Гренландии."Первые признаки не указывают на то, что будет холодная зима", - сказал главный метеоролог Bespoke Weather Брайан Лаверн.Как отмечает британская газета Financial Times, прошлая зима истощила хранилища природного газа, а темпы их наполнения отставали. Издание утверждает, что Россия отправляет меньше газа в Европу. В качестве причин указываются как потребности РФ наполнить собственные хранилища, так и подозрения в том, что Москва пытается надавить на европейские страны, включая Германию, чтобы добиться одобрения запуска "Северного потока — 2".Ситуацию также осложняет то, что в последние годы Европа постепенно отказывается от угольных электростанций. Британия и ряд других стран все больше полагаются на ветряные турбины для выработки электроэнергии, однако в последнее время наблюдается безветренная погода. Все это также ведет к увеличению спроса на газ.Кроме того, Европа недополучила достаточное количество сжиженного природного газа, поскольку на фоне засухи в нем нуждалась Латинская Америка, приводит CNBC мнение менеджера компании TortoiseEcofin Роба Туммеля.ПоследствияМногие издания отмечают, что крупные промышленные потребители быстро столкнутся с более высокими затратами на энергию.При этом Financial Times пишет, что Великобритания, возможно, более уязвима, чем остальная Европа. "Мы фактически находимся в конце трубы - не только в физическом плане, но и в политическом", - отметил сотрудник консалтинговой компании Energy Contract Company Найл Тримбл.Агентство Блумберг в свою очередь со ссылкой на аналитиков пишет, что высокие цены на газ могут привести к простоям в промышленности или даже вызвать отключение электроэнергии в развивающихся странах. А кризис в тяжелой промышленности Европы и Азии может вскоре перекинуться на политическую и макроэкономическую сферы."Во многих странах с формирующейся рыночной экономикой даже незначительное повышение розничных цен на топливо или энергию может привести к экономическим трудностям и общественным беспорядкам", - отмечают аналитики Eurasia Group."Северный поток — 2"Ряд СМИ обратили внимание на то, что рост цен на газ в Европе играет на руку российскому "Газпрому".Как отмечается в материале немецкого делового издания Wirtschaftswoche, российская энергетическая компания "хорошо вооружена", поскольку в скором времени у немцев может сложиться впечатление, что им не пережить зиму без "Северного потока — 2"."Газпром" может спокойно ждать зиму. Европейцы не могут", - говорится в статье.При этом польский портал Biznes Alert опасается, что запуск "Северного потока — 2", по которому газ можно доставлять из РФ в Европу, минуя Украину, может привести к серьезному российско-украинскому конфликту.СШАХотя острее всего сейчас вопрос цены за газ стоит в Европе, американские СМИ уже опасаются, что всему миру придется "платить больше за то, чтобы согреться зимой".Как отмечает CNBC, даже в США сейчас объем газа в хранилищах на 7,6% ниже среднего за пять лет. При этом Вашингтон экспортирует сжиженный природный газ. По оценкам аналитиков, поставки выросли до уровня примерно 10% от объема производства в США.Согласно правительственным данным, крупнейший потребитель американского СПГ - Южная Корея, далее следуют Китай и Япония. В числе других покупателей - такие страны, как Бразилия, Индия, Польша, Испания, Франция и Португалия.
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экономика, в мире, природный газ, украина, сша, германия, великобритания, газпром, северный поток — 2, россия
13:54 15.09.2021
 
"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ

СМИ: рост цен на газ в Европе может вызвать общественные беспорядки

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Минская"
Компрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рост цен на газ в Европе скажется на ситуации во всем мире, может привести к серьезным последствиям в промышленности и даже вызвать общественные беспорядки, полагают мировые СМИ.
Ряд изданий также отмечают, что эта ситуация играет на руку российскому "Газпрому", поскольку он может спокойно ждать наступления зимы, а "европейцы не могут".
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Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров и приближалась к 960 долларам, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Позднее котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно остается значительным, превышая 10%.

Причины

Многие СМИ отмечают, что рост цен на газ связан с ожиданием холодной зимы. Как сообщает американский телеканал CNBC, зима в Европе будет зависеть от погодных условий в Гренландии.
"Первые признаки не указывают на то, что будет холодная зима", - сказал главный метеоролог Bespoke Weather Брайан Лаверн.
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 05:49
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
Как отмечает британская газета Financial Times, прошлая зима истощила хранилища природного газа, а темпы их наполнения отставали. Издание утверждает, что Россия отправляет меньше газа в Европу. В качестве причин указываются как потребности РФ наполнить собственные хранилища, так и подозрения в том, что Москва пытается надавить на европейские страны, включая Германию, чтобы добиться одобрения запуска "Северного потока — 2".
Ситуацию также осложняет то, что в последние годы Европа постепенно отказывается от угольных электростанций. Британия и ряд других стран все больше полагаются на ветряные турбины для выработки электроэнергии, однако в последнее время наблюдается безветренная погода. Все это также ведет к увеличению спроса на газ.
Кроме того, Европа недополучила достаточное количество сжиженного природного газа, поскольку на фоне засухи в нем нуждалась Латинская Америка, приводит CNBC мнение менеджера компании TortoiseEcofin Роба Туммеля.

Последствия

Многие издания отмечают, что крупные промышленные потребители быстро столкнутся с более высокими затратами на энергию.
При этом Financial Times пишет, что Великобритания, возможно, более уязвима, чем остальная Европа. "Мы фактически находимся в конце трубы - не только в физическом плане, но и в политическом", - отметил сотрудник консалтинговой компании Energy Contract Company Найл Тримбл.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
Агентство Блумберг в свою очередь со ссылкой на аналитиков пишет, что высокие цены на газ могут привести к простоям в промышленности или даже вызвать отключение электроэнергии в развивающихся странах. А кризис в тяжелой промышленности Европы и Азии может вскоре перекинуться на политическую и макроэкономическую сферы.
"Во многих странах с формирующейся рыночной экономикой даже незначительное повышение розничных цен на топливо или энергию может привести к экономическим трудностям и общественным беспорядкам", - отмечают аналитики Eurasia Group.

"Северный поток — 2"

Ряд СМИ обратили внимание на то, что рост цен на газ в Европе играет на руку российскому "Газпрому".
Как отмечается в материале немецкого делового издания Wirtschaftswoche, российская энергетическая компания "хорошо вооружена", поскольку в скором времени у немцев может сложиться впечатление, что им не пережить зиму без "Северного потока — 2".
"Газпром" может спокойно ждать зиму. Европейцы не могут", - говорится в статье.
При этом польский портал Biznes Alert опасается, что запуск "Северного потока — 2", по которому газ можно доставлять из РФ в Европу, минуя Украину, может привести к серьезному российско-украинскому конфликту.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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США

Хотя острее всего сейчас вопрос цены за газ стоит в Европе, американские СМИ уже опасаются, что всему миру придется "платить больше за то, чтобы согреться зимой".
Как отмечает CNBC, даже в США сейчас объем газа в хранилищах на 7,6% ниже среднего за пять лет. При этом Вашингтон экспортирует сжиженный природный газ. По оценкам аналитиков, поставки выросли до уровня примерно 10% от объема производства в США.
Согласно правительственным данным, крупнейший потребитель американского СПГ - Южная Корея, далее следуют Китай и Япония. В числе других покупателей - такие страны, как Бразилия, Индия, Польша, Испания, Франция и Португалия.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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