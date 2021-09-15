https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html

Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые

Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые - РИА Новости, 15.09.2021

Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:51

2021-09-15T17:51

2021-09-15T17:51

тверская область

общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.На работу в города, округа и районы Тверской области направлены 86 машин.Из 64 автобусов 58 приобретены при поддержке федерального центра. До конца года планируется приобрести еще 39 школьных автобусов.Двадцать два автомобиля скорой медицинской помощи оснащены медицинским оборудованием в соответствии с установленными стандартами.

https://ria.ru/20210910/basseyn-1749499094.html

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2021

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общество, игорь руденя