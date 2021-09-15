Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На работу в города, округа и районы Тверской области направлены 86 машин.
"Шестьдесят четыре новых школьных автобуса будут развозить на занятия учащихся 59 школ. Это самое крупное пополнение школьного автопарка нашего региона за последние годы", – сказал Руденя на церемонии передачи ключей.
Из 64 автобусов 58 приобретены при поддержке федерального центра. До конца года планируется приобрести еще 39 школьных автобусов.
Двадцать два автомобиля скорой медицинской помощи оснащены медицинским оборудованием в соответствии с установленными стандартами.
"Обновление автопарка службы – это важный вклад в развитие здравоохранения. Хочу пожелать всем, кто будет трудиться на новых автомобилях, успехов в работе на благо Тверской области", – отметил губернатор.
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