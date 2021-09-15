https://ria.ru/20210915/shvetsiya-1750176887.html
В Швеции осудили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
В Швеции осудили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 15.09.2021
В Швеции осудили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Шведский окружной суд в городе Гётеборг приговорил 47-летнего мужчину к трем годам лишения свободы по обвинению в передаче секретных данных о производстве... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:27
2021-09-15T15:27
2021-09-15T15:36
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гетеборг
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Шведский окружной суд в городе Гётеборг приговорил 47-летнего мужчину к трем годам лишения свободы по обвинению в передаче секретных данных о производстве грузовиков Scania сотруднику посольства России, сообщается в пресс-релизе суда в Гётеборге."Сегодня окружной суд приговорил 47-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за шпионаж, а именно за то, что он раскрывал и передавал секретные данные компании производителя грузовиков Scania сотруднику российского посольства", - сообщается в пресс-релизе.Согласно решению суда, бывший сотрудник регулярно встречался с сотрудником посольства РФ и получал деньги за предоставляемую информацию. Суд постановил конфисковать у гражданина все полученные деньги. Сам осужденный своей вины не признал.Также сообщается, что подозреваемому предъявлялось обвинение в передаче секретных данных компании Volvo, когда он работал там, однако по этому вопросу суд оправдал его, так как счет доказательства недостаточными.В пресс-релизе говорится, что 47-летний мужчина работал инженером-консультантом в компании Volvo с 2016 по 2017 год, а с февраля 2018 года до своего ареста в феврале 2019 года был сотрудником Scania.
https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html
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в мире, гетеборг, швеция, россия
15:27 15.09.2021 (обновлено: 15:36 15.09.2021)
В Швеции осудили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
В Швеции приговорили мужчину к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России