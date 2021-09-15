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Шоубиз
https://ria.ru/20210915/shpak-1750140003.html
Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений
Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений - РИА Новости, 15.09.2021
Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений
Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:40
2021-09-15T12:40
шоубиз
блогер
любовь
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.После развода блогер почти сразу начал встречаться с девушкой Дианой. Они познакомились в социальных сетях. Однако она оказалась не готова к свалившейся на нее публичности.Поклонники поддержали Александра в комментариях."Ну наконец-то! Правильное решение. Все появится само собой", "Девочка была на удивление пустая. Жалеть точно не о чем", "Лучше быть одному, чем с кем попало", – написали подписчики.В августе блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой Масей Шпак он постарался остаться в деловых отношениях.
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блогер, любовь, знаменитости
12:40 15.09.2021
 

Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений

© Фото : @sashashpakofficialФотография из Instagram-аккаунта Александра Шпака
Фотография из Instagram-аккаунта Александра Шпака - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : @sashashpakofficial
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

"В принципе, я пришел к тому, чтобы побыть одному. Никого не ищу, сижу, наслаждаюсь. Чтобы дальше все было хорошо, надо много работать, не размениваться на отношения – может я к ним и не готов пока", – сказал Шпак.

После развода блогер почти сразу начал встречаться с девушкой Дианой. Они познакомились в социальных сетях. Однако она оказалась не готова к свалившейся на нее публичности.

"Я не была готова к публичным нападкам и давлению общества. Не думала, что вся наша жизнь будет на виду! Да, меня это все сломало", – отметила Диана.

Поклонники поддержали Александра в комментариях.
"Ну наконец-то! Правильное решение. Все появится само собой", "Девочка была на удивление пустая. Жалеть точно не о чем", "Лучше быть одному, чем с кем попало", – написали подписчики.
В августе блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой Масей Шпак он постарался остаться в деловых отношениях.
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