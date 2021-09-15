Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.
"В принципе, я пришел к тому, чтобы побыть одному. Никого не ищу, сижу, наслаждаюсь. Чтобы дальше все было хорошо, надо много работать, не размениваться на отношения – может я к ним и не готов пока", – сказал Шпак.
После развода блогер почти сразу начал встречаться с девушкой Дианой. Они познакомились в социальных сетях. Однако она оказалась не готова к свалившейся на нее публичности.
"Я не была готова к публичным нападкам и давлению общества. Не думала, что вся наша жизнь будет на виду! Да, меня это все сломало", – отметила Диана.
Поклонники поддержали Александра в комментариях.
"Ну наконец-то! Правильное решение. Все появится само собой", "Девочка была на удивление пустая. Жалеть точно не о чем", "Лучше быть одному, чем с кем попало", – написали подписчики.
В августе блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой Масей Шпак он постарался остаться в деловых отношениях.
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