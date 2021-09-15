https://ria.ru/20210915/shpak-1750140003.html

Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений

Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений - РИА Новости, 15.09.2021

Саша Шпак расстался с девушкой после месяца отношений

Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

2021-09-15T12:40

шоубиз

блогер

любовь

знаменитости

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Блогер Саша Шпак расстался с молодой возлюбленной после месяца отношений. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.После развода блогер почти сразу начал встречаться с девушкой Дианой. Они познакомились в социальных сетях. Однако она оказалась не готова к свалившейся на нее публичности.Поклонники поддержали Александра в комментариях."Ну наконец-то! Правильное решение. Все появится само собой", "Девочка была на удивление пустая. Жалеть точно не о чем", "Лучше быть одному, чем с кем попало", – написали подписчики.В августе блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой Масей Шпак он постарался остаться в деловых отношениях.

https://ria.ru/20210909/ivleeva-1749303193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блогер, любовь, знаменитости