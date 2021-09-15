https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750027259.html

Истина в вине: французы проиграли России битву за шампанское

Истина в вине: французы проиграли России битву за шампанское - РИА Новости, 15.09.2021

Истина в вине: французы проиграли России битву за шампанское

После более чем двухмесячного бойкота крупнейшие производители шампанского из Франции возвращаются на российский рынок. Но с этикетками "игристые вина" — в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:00

2021-09-15T08:00

2021-09-15T09:10

экономика

франция

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. После более чем двухмесячного бойкота крупнейшие производители шампанского из Франции возвращаются на российский рынок. Но с этикетками "игристые вина" — в соответствии с правилами маркировки. "Неприемлемые" условия оказались все-таки довольно приемлемы. Что вынудило французов возобновить поставки и почему шампанское теперь только российское — в материале РИА Новости.Полезли в бутылкуС июля Франция не поставляла игристое в Россию. Комитет провинции Шампань, объединяющий производителей и виноградарей (Comité Champagne, CIVC), возмутили новые нормы российского законодательства.Дело в том, что по-русски "шампанским" теперь можно называть только вино, изготовленное в России. Французской этикетки с брендом на латинице это не касается, однако в информационной наклейке на обратной стороне бутылке речь должна идти об "игристом".Французы это восприняли как оскорбление. В Comité Champagne заявили, что такая наклейка "не обеспечивает ясное и открытое информирование российских потребителей о происхождении и характеристиках вина"."Жители Шампани призывают французскую и европейскую дипломатию попытаться изменить этот неприемлемый закон, — возмущались сопрезиденты комитета Максим Тубара и Жан-Мари Барийер. — Происходящее недопустимо, это наше общее наследие, которое мы бережем как зеницу ока".В результате поставки в Россию, по данным отраслевого комитета, приостановили "не менее 95 процентов торговых домов". В их числе и премиальный Moet Hennessy, которому принадлежат бренды "Вдова Клико" и "Дом Периньон". Позже, правда, там согласились маркировать продукцию как "игристое вино". А паузу в продажах объяснили необходимостью внести нужные изменения.Cобрались в ВТОЕврокомиссия тоже выразила недовольство. Правительство Франции пригрозило жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО).В Минсельхозе предлагали разъяснить европейским партнерам смысл нововведений. Однако в ВТО консультаций никто не запросил."Мы просто шокированы", — признавался Шарль Гёмаэр, гендиректор Comité Champagne. Производители "не смогли экспортировать шампанское, несмотря на заказы", и понесли финансовый ущерб, отмечал он. Замена этикеток на готовых к отправке бутылках была бы "сложной технической и финансовой проблемой".Сразу три французских министра — экономики, сельского хозяйства и внешней торговли — отправили в Москву письма, попросив приостановить как минимум на год действие закона.Пошли на попятнуюНа самом деле, Россия — не ключевой рынок сбыта для французских производителей шампанского. По данным CIVC, всего в 2020-м они экспортировали на 2,6 миллиарда евро (3,07 миллиарда долларов). Основные покупатели — Великобритания, США и Япония. И лишь каждая десятая бутылка игристого на полках наших магазинов — из Франции.Однако и этого терять не хочется. "Шампань отправляет в Россию около полутора миллионов бутылок в год — полпроцента экспорта. Но это имиджевый рынок, где наше шампанское очень ценят", — подчеркивал сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.В общем, через два с половиной месяца французы капитулировали. Комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта в Россию. С 15 сентября поставки возобновляются. Стихли и угрозы пожаловаться в ВТО."Мы будем уважать новый закон... Кроме того, мы не хотим ставить в еще более невыгодное положение российских клиентов по мере приближения новогодних праздников", — объяснил Барийер.Французские производители "донесли свою точку зрения до российских властей, но не будут действовать в ущерб потребителям". Впрочем, по выражению Барийера, "битва еще не закончена и может быть долгой". Как именно французы собираются биться с российским законодательством, пока неясно, но очевидно, что шансы победить у них невелики.

https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, франция, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия