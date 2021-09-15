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Сервис робота-советника в ВТБ Мои Инвестиции стал еще доступнее
Сервис робота-советника в ВТБ Мои Инвестиции стал еще доступнее - РИА Новости, 15.09.2021
Сервис робота-советника в ВТБ Мои Инвестиции стал еще доступнее
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, подразделения Банка ВТБ (ПАО), теперь могут подключить в мобильном приложении (0+) ВТБ Мои Инвестиции стратегии робота-советника РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:55
2021-09-15T17:55
экономика
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, подразделения Банка ВТБ (ПАО), теперь могут подключить в мобильном приложении (0+) ВТБ Мои Инвестиции стратегии робота-советника для рублевых или долларовых портфелей, сформированных из БПИФ, начиная с 5 тысяч рублей или 100 долларов, говорится в сообщении ВТБ.Раньше порог входа составлял 50 тысяч рублей для рублевых стратегий и 1000 долларов для долларовых. Подключение и помощь робота — бесплатна.Стратегии робота-советника из БПИФ, основанные на модели известных экономистов Ф. Блэка и Р. Литтермана, формируются на основе глобального индексного портфеля, который является, с точки зрения банка, оптимальным с точки зрения отношения доходность/риск в долгосрочной перспективе.На текущий момент в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны 9 стратегий робота-советника на основе БПИФ. Это пять долларовых портфелей: ультраконсервативный, консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный, а также четыре рублёвых: консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный в зависимости от инвестиционного профиля.С момента снижения порога входа только за одну неделю количество счетов, подключенных к услуге робота-советника со стратегиями на основе фондов ВТБ, увеличилось почти вдвое и достигло по состоянию на 10 сентября 2021 года более 3 тысяч.Стратегий робота-советника из БПИФ помимо сниженного порога входа имеют ряд преимуществ: возможность инвестировать в корзину различных классов активов, торгующихся на различных рынках, широкая диверсификация инвестиций (предполагающая меньший риск), высокая налоговая эффективность, отсутствие брокерской комиссии за сделки через приложение по стратегиям из биржевых фондов ВТБ.
https://ria.ru/20210216/nagrada-1597715936.html
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Новости
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РИА Новости
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экономика, новости компаний - экономика, втб
17:55 15.09.2021
 

Сервис робота-советника в ВТБ Мои Инвестиции стал еще доступнее

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, подразделения Банка ВТБ (ПАО), теперь могут подключить в мобильном приложении (0+) ВТБ Мои Инвестиции стратегии робота-советника для рублевых или долларовых портфелей, сформированных из БПИФ, начиная с 5 тысяч рублей или 100 долларов, говорится в сообщении ВТБ.
Раньше порог входа составлял 50 тысяч рублей для рублевых стратегий и 1000 долларов для долларовых. Подключение и помощь робота — бесплатна.
Стратегии робота-советника из БПИФ, основанные на модели известных экономистов Ф. Блэка и Р. Литтермана, формируются на основе глобального индексного портфеля, который является, с точки зрения банка, оптимальным с точки зрения отношения доходность/риск в долгосрочной перспективе.
На текущий момент в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны 9 стратегий робота-советника на основе БПИФ. Это пять долларовых портфелей: ультраконсервативный, консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный, а также четыре рублёвых: консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный в зависимости от инвестиционного профиля.
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:36
"ВТБ Мои Инвестиции" получили награду "Золотое приложение 2020"
С момента снижения порога входа только за одну неделю количество счетов, подключенных к услуге робота-советника со стратегиями на основе фондов ВТБ, увеличилось почти вдвое и достигло по состоянию на 10 сентября 2021 года более 3 тысяч.
Стратегий робота-советника из БПИФ помимо сниженного порога входа имеют ряд преимуществ: возможность инвестировать в корзину различных классов активов, торгующихся на различных рынках, широкая диверсификация инвестиций (предполагающая меньший риск), высокая налоговая эффективность, отсутствие брокерской комиссии за сделки через приложение по стратегиям из биржевых фондов ВТБ.
"Снижение стартовой суммы для подключения робота-советника позволит начинающим инвесторам протестировать сервис и убедиться в его эффективности. Кроме того, сокращение порога входа позволит диверсифицировать инвестиции даже при небольшой сумме вложений. Мы стремимся, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться услугами наших экспертов, так как видим, что наши клиенты все более осознано подходят к инвестированию и хотят получить диверсифицированные портфель, начиная даже с небольших сумм", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводятся в сообщении.
 
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаВТБ
 
 
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