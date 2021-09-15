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Завершились съемки сиквела "Достать ножи"

Завершились съемки сиквела "Достать ножи" - РИА Новости, 15.09.2021

Завершились съемки сиквела "Достать ножи"

Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T06:57

2021-09-15T06:57

2021-09-15T06:57

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. "Мы только что закончили работу над новым делом Бенуа Блана (в фильме его играет Дэниел Крейг)", — пишет Джонсон. Первый фильм вышел в 2019 году. Критики и зрители его приняли очень хорошо. Его рейтинг на агрегаторе рецензий сейчас составляет 97 процентов. Это значит, что подавляющему большинству журналистов лента понравилась. Картина оказалась коммерчески успешной и собрала в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Лента была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".В сиквеле снимались Дейв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.Дата выхода картины в прокат пока не объявлялась.

https://ria.ru/20210913/serial-1749835365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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