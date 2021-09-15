Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/semki-1750057822.html
Завершились съемки сиквела "Достать ножи"
Завершились съемки сиквела "Достать ножи" - РИА Новости, 15.09.2021
Завершились съемки сиквела "Достать ножи"
Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:57
2021-09-15T06:57
культура
twitter
дэниел крейг
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156149/00/1561490005_0:85:2048:1237_1920x0_80_0_0_42cb7a48e69380a3fb6061654d128df6.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. "Мы только что закончили работу над новым делом Бенуа Блана (в фильме его играет Дэниел Крейг)", — пишет Джонсон. Первый фильм вышел в 2019 году. Критики и зрители его приняли очень хорошо. Его рейтинг на агрегаторе рецензий сейчас составляет 97 процентов. Это значит, что подавляющему большинству журналистов лента понравилась. Картина оказалась коммерчески успешной и собрала в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Лента была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".В сиквеле снимались Дейв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.Дата выхода картины в прокат пока не объявлялась.
https://ria.ru/20210913/serial-1749835365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156149/00/1561490005_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b8989a9df462cfb5c53fde3332e81ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
twitter, дэниел крейг, новости культуры, кино и сериалы
06:57 15.09.2021
 

Завершились съемки сиквела "Достать ножи"

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter.
"Мы только что закончили работу над новым делом Бенуа Блана (в фильме его играет Дэниел Крейг)", — пишет Джонсон.
Первый фильм вышел в 2019 году. Критики и зрители его приняли очень хорошо. Его рейтинг на агрегаторе рецензий сейчас составляет 97 процентов. Это значит, что подавляющему большинству журналистов лента понравилась.
Картина оказалась коммерчески успешной и собрала в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Лента была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
В сиквеле снимались Дейв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.
Дата выхода картины в прокат пока не объявлялась.
Кадр из сериала Эпидемия
13 сентября, 12:11Культура
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"
 
КультураTwitterДэниел КрейгНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния