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Завершились съемки сиквела "Достать ножи"
Завершились съемки сиквела "Достать ножи" - РИА Новости, 15.09.2021
Завершились съемки сиквела "Достать ножи"
Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T06:57
2021-09-15T06:57
2021-09-15T06:57
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter. "Мы только что закончили работу над новым делом Бенуа Блана (в фильме его играет Дэниел Крейг)", — пишет Джонсон. Первый фильм вышел в 2019 году. Критики и зрители его приняли очень хорошо. Его рейтинг на агрегаторе рецензий сейчас составляет 97 процентов. Это значит, что подавляющему большинству журналистов лента понравилась. Картина оказалась коммерчески успешной и собрала в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Лента была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".В сиквеле снимались Дейв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.Дата выхода картины в прокат пока не объявлялась.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, дэниел крейг, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Завершились съемки продолжения детектива "Достать ножи". Об этом сообщил
режиссер проекта Райан Джонсон на своей странице в Twitter.
"Мы только что закончили работу над новым делом Бенуа Блана (в фильме его играет Дэниел Крейг)", — пишет Джонсон.
Первый фильм вышел в 2019 году. Критики и зрители его приняли очень хорошо. Его рейтинг на агрегаторе рецензий сейчас составляет
97 процентов. Это значит, что подавляющему большинству журналистов лента понравилась.
Картина оказалась коммерчески успешной и собрала в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Лента была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
В сиквеле снимались Дейв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Лесли Одом и другие.
Дата выхода картины в прокат пока не объявлялась.